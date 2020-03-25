農會CEO張鈺萱　將故鄉農產品提升時尚精品等級

▲莿桐鄉農會總幹事張鈺萱14年發揮管理行銷，將原本在市場拍賣交易的農產，逐漸帶入高層次消費市場，以時尚包裝走進精品路線，成功讓鄉內農產品找到行銷通路，讓貨出得去，錢進到農民口袋裡。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

莿桐鄉農會可說是偏鄉的基層農會，14年來在農會總幹事張鈺萱管理行銷下，將原本在市場拍賣交易的農產，逐漸帶入高層次消費市場，以時尚包裝走進精品路線，成功讓鄉內農產品找到行銷通路，讓貨出得去，錢進到農民口袋裡。

雲林縣有20個鄉鎮市，莿桐鄉位於濁水溪 流域旁，全鄉人口數3萬多人，9成以務農為主，主要經濟作物有稻米、蒜頭、香蕉、楊桃、蔬菜等，農產加工品豆皮、豆包產量占全國八成。

被農民稱為最美麗的總幹事張鈺萱，淡江大學國際貿易學系畢業，未返鄉服務前，創業經營土地開發的事業，為標準都會女孩。2OO6年回到故鄉傳統農會擔任總幹事，農會給人的刻板印象，所行銷的優質農特產其包裝，多半是帶點鄉土氣息，引不起廣大消費者青睞。

張鈺萱為讓莿桐鄉讓全國鄉看得見，農會推出五星級的在地美，在「田中央」辦桌，用餐前，來賓還得打赤腳走入田間體驗農村生活外，每年秋後推出「情定孩沙里」，將近40公頃收割後稻田，成為一望無際的花海，繽紛多彩，每年吸引數以萬計遊客到。

此外，還將不起眼的豆皮，做成法國麵包形狀，並取名「腐竹」，成功進入高級餐廳食材之列，鄉內所種植的蒜頭、楊桃，透過視覺時尚包裝設計，走精品高級禮盒路線，不再進入拍賣市場論斤賣，而是論顆賣，原本在拍賣市場一顆被以10幾元收購的楊桃，現配合行銷販售一顆躍身上百元，將濕蒜包裝成花束送禮，具欣賞與實用價值，成為暢銷農產。

總幹事張鈺萱表示，年輕時候因為喜歡，曾到國外看過非常多展覽，沒想過有一天會回到農會來，所以當過去所累積很多的美學，到了農會後農產品就像我們每一個獨立的商品，把心用在這個地方、用在自己的故鄉，把它當成每一樣都是一個非常棒的商品的時候，就會用比較國際性的眼光來做包裝。

張鈺萱說，我覺得我們莿桐很棒，緊鄰濁水溪，每一樣的農產品生長出來都非常漂亮，這就是先決條件，夠漂亮再加上設計包裝，我們發揮一點點的創意，創意不是一觸可及，它一定是透過累積，當你平常用心去觀察，用眼睛做紀錄，再透過文字去記錄下來它會累積、慢慢地變成莿桐的特色。

張鈺萱提到，到莿桐鄉農會來以後看到很多的農產品其實鎖定一般大眾之後，覺得「我可以選擇」，第一個就是把農產品精品化，以農產本身優越的品質，可以創造更高的價值，就像我們的楊桃，它本來到拍賣市場一顆只有10塊錢，我們現有通路可以賣到一顆100元。

張鈺萱並說，那第二就是一個普遍性的拍賣市場，我想農產品它是可以分成兩個等級，可是在產地每一個人應該把本份先做好，把我們的農產品品質提升為優先，「優質」本身就可以符合各大通路的需求，我想它就可以創造更高的價值。

▲莿桐鄉農會總幹事張鈺萱發揮管理行銷長才，將原本在市場拍賣交易的農產，帶入高層次消費市場，以時尚包裝走進精品路線，將濕蒜包裝成花束送禮，具欣賞與實用價值，令人為之驚艷。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲莿桐鄉農會總幹事張鈺萱凡事親力親為，就連拍蒜頭產品照，也相當要求角度與場景，以手機試拍過後再讓攝影師拍攝。（圖／記者蔡佩旻攝）





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