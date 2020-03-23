還是不敢去！陸507家電影院復工　周末票房總合「不到5萬」

▲大陸電影院復工表現慘淡，甚至無人入場。（示意圖／ET資料照）

記者陳政錄／綜合報導

隨中國官方數據顯示疫情好轉，被視為「高風險」的線下娛樂產業也陸續復工。據統計，截至22日12時，全大陸共有507家電影院開還門營業，但值得注意的是，這些戲院上周末（20、21日）的票房總和，卻不到5萬元（人民幣，下同），與正常時間日均1.5到2億元的全國票房相比，十分慘淡。

綜合陸媒報導，電影院與一些購物中心、餐飲店復工後人潮回流不同，由於暫無新片，民眾對密閉空間仍有顧慮等原因，影響票房表現。甚至廣東省的電影院累計在20日，總共開了179個場次，但票房「均為0」，等於是無人入場。

▲數據平台貓眼統計大陸電影票房。（圖／貓眼專業版）

根據數據平台「貓眼」統計，截至3月22日12時，3月21日大陸全國共有507家影院復工，較3月20日增加21家，全國復工率達4.47%。

其中，上周五20日的票房總合，僅1.38萬元，到了21日週六，微幅上升至3.10萬元，兩日總合4.48萬元，不足5萬。各地影院票房最高的地區，依序為新疆、內蒙古、四川、青海、廣東等地，新疆的29家電影院在上周末，累計貢獻了3.63萬元的票房。

從上映的影片來看，目前大陸電影院仍以放映過的電影為主，包括《戰狼2》、《流浪地球》、《狼圖騰》等4部大陸國產電影和《何以為家》一部版權買斷的引進電影。以及《美人魚》《捉妖記》《少年的你》《夏洛特煩惱》《綠皮書》《白蛇：緣起》等復映片。

▲大陸電影2020年初一多部賀歲片撤檔。（圖／翻攝自微博）

回顧2020年春節初一，包括《囧媽》、《奪冠》（原名：中國女排）、《唐人街探案3》、《姜子牙》等賀歲片全數撤檔，當天，大陸各地電影總票房收益僅為181萬元；對比2019年年初一，當時戲院票房大撈人民幣14億元（約台幣61億），還創下單日最高紀錄。

不過，大陸民眾仍對於進場看電影，抱有高度期待。據統計，有近七成觀眾在疫情之後，優先選擇的事情就是「聚餐吃飯」和「去電影院看電影」；並且半數以上觀眾在經歷疫情後，影院觀影意願增強，27%的觀眾表示「特別想去看電影。」

►我沒有遲到，是時間遲到了