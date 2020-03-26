　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林縣國中小規劃線上教學　「停課不停學」因應疫情影響

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲斗南國小現行使用的Zoom軟體，此種方式僅需由開課老師申請帳號後，提供網址讓學童免帳號登入上課，能夠提供老師在開課時間維持師生之間的互動，有效掌握班級學童在停課期間的居家行蹤，適時關懷學童不落單。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南國小使用的Zoom軟體，此種方式僅需由開課老師申請帳號後，提供網址讓學童免帳號登入上課，能夠提供老師在開課時間維持師生之間的互動，有效掌握班級學童在停課期間的居家行蹤，適時關懷學童不落單。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應新冠肺炎疫情的詭譎多變，雲林縣國民中小學師生戒慎應變，預先排練停課後的教學模式，為了克服時間與空間的侷限，雲林縣府擬訂實體補課學校規劃線上教學，以維持學校「停課不停學」的腳步，期有效銜接學習課程，確保學習效度。

雲林縣長張麗善26日至斗南國小視察線上同步教學，由斗南國小資訊團隊實際操作教學載具，並由導師示範在家進行網路平台教學，藉由學生遠端的操作，熟練線上自學，於平台的「教」與「學」之中，透過線上對話及互動，進行課程學習。

請繼續往下閱讀...

張麗善表示，雲林縣國民中小學在二月初已積極掌握學童學習進度，為因應學期中的疫情變化，縣府除了掌握師生的健康管制及相關滾動式政策的調整，指示中小學安排教師研修線上平台的操作，並培養學童線上學習的資訊素養及熟練硬體操作，務必做到「停課不停學」，順利完成學習課程。

斗南國小校長王俊孝表示，目前已完成全校師生在網路軟體以及電腦硬體的普及調查，並與教學團隊著手擬定具體實施方式以及各領域科別的教材研究。

王俊孝說明，斗南國小現行使用的Zoom軟體，此種方式僅需由開課老師申請帳號後，提供網址讓學童免帳號登入上課，省去學生記憶帳號、密碼的困擾，此方式能夠提供老師在開課時間維持師生之間的互動，有效掌握班級學童在停課期間的居家行蹤，適時關懷學童不落單。

雲林縣政府教育處表示，雲林縣國民中小學近年資訊設備設置逐漸完善，針對家中資訊設備缺乏的學生，引進多方資源挹注，同時更協助防疫期間申請縣府網路，讓線上同步教學和非同步教學的補課，能夠面面俱到，配合雲林縣政府的「停課不停學」政策，必定能讓學童如期完成這學期的學習進度，防疫不停學，完整銜接下一學習階段。

▲斗南國小現行使用的Zoom軟體，此種方式僅需由開課老師申請帳號後，提供網址讓學童免帳號登入上課，能夠提供老師在開課時間維持師生之間的互動，有效掌握班級學童在停課期間的居家行蹤，適時關懷學童不落單。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善26日至斗南國小視察線上同步教學，由斗南國小資訊團隊實際操作教學載具，並由導師示範在家進行網路平台教學，藉由學生遠端的操作，熟練線上自學。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


►生火了！連我媽都用到發光


【其他新聞】

►雲林電影院再收一家　白宮影城：疫情影響來客數掉「不只五成」

►韓國瑜夫婦告媒體人　張雅琴出庭：雲林媒體被雲林女兒、女婿提告「非常悲催」

►雲林西螺「西瓜大王」開賣了！　今年西瓜甘甜多汁不漲價

►顛覆傳統比花珍貴！蒜頭也能這樣送　防疫、欣賞、食用令人驚艷　

►農會CEO張鈺萱　將故鄉農產品提升時尚精品等級

ET快訊
確診台商沒戴口罩玩2小時害業績雪崩！2個月過去…金芭黎現況曝
快訊／政大2生居家隔離！校方：26師生、2堂課程受影響
獨家直擊花蓮檢疫所！英情侶抱怨像監獄　250元含3餐還有人幫
金鍾國吃「台式夜市牛排」：比美國好吃一萬倍！台網友看「韓國吃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

預約Go Share「噴汗走10mins找到車」　他一看心涼半截...網笑炸：寧願走路

防疫變商機！高雄飯店推「異地辦公室」吸商務旅客　加價住宿再享餐飲優惠

確診爆增台灣恐「封城」？一線醫師：現在、未來都不會

巴塞爾藝術展線上展覽千件作品：不出門，就耽溺畫裡的自然況味吧

來「天龍國」找機會睡北車　街友：請不要因為沒口罩就歧視我

防疫慢半拍！立委轟「全面量體溫不可拖到5月」　台鐵：改4/30前實施

快訊／政大2生居家隔離！　校方：26師生、2堂課程受影響

獨／隔離環境曝光！英情侶喊「像監獄」：髒、沒熱水　250元含3餐+專人處理垃圾

民眾不用「口罩實名制2.0」原因曝光　7元運費可再買一個、現場拿比較有快感

陳時中才怒罵不怕死、不長眼！林園隔離男不甩　爽找友人騎車溜躂吃早餐

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

台中一中街餅店「$30」就吃到　17年不漲價！蔥油餅對折比臉大

預約Go Share「噴汗走10mins找到車」　他一看心涼半截...網笑炸：寧願走路

防疫變商機！高雄飯店推「異地辦公室」吸商務旅客　加價住宿再享餐飲優惠

確診爆增台灣恐「封城」？一線醫師：現在、未來都不會

巴塞爾藝術展線上展覽千件作品：不出門，就耽溺畫裡的自然況味吧

來「天龍國」找機會睡北車　街友：請不要因為沒口罩就歧視我

防疫慢半拍！立委轟「全面量體溫不可拖到5月」　台鐵：改4/30前實施

快訊／政大2生居家隔離！　校方：26師生、2堂課程受影響

獨／隔離環境曝光！英情侶喊「像監獄」：髒、沒熱水　250元含3餐+專人處理垃圾

民眾不用「口罩實名制2.0」原因曝光　7元運費可再買一個、現場拿比較有快感

陳時中才怒罵不怕死、不長眼！林園隔離男不甩　爽找友人騎車溜躂吃早餐

不斷更新／東京連2天40人↑確診「今激增47例」破紀錄！芬蘭「大首都地區」實施隔離

南台灣水岸宅房價兩極！1字頭新興重劃VS愛河旁3字頭　各有支持者

預約Go Share「噴汗走10mins找到車」　他一看心涼半截...網笑炸：寧願走路

《夫婦的世界》太真實前6集列限制級！接檔《梨泰院》大呼好想贏

防疫變商機！高雄飯店推「異地辦公室」吸商務旅客　加價住宿再享餐飲優惠

疫情衝擊全球經濟　WTO：將比2008年「金融風暴」還要慘！

苦苦排隊買口罩當天全瓦解　事主犯後「罰坐求生」網笑：代誌大條

三重、林口警政防疫超前部屬　「異地辦公」視訊連線超流暢

123萬元起！BMW 2 Series Gran Coupe黑影特仕版西班牙獨享

強調第三批包機「不涉及兩岸協商」　陸委會：陳時中口誤、已做溝通

驚悚畫面曝！到林口服務不到半年…開朗警「重機對撞機車」　2人瞬間噴飛慘死

生活熱門新聞

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

台灣封城　指揮中心：2條件啟動

台灣下一步？　醫：說不定得考慮真正鎖國

又有縣市破蛋！西半部唯一淨土曝　全台235例分布出爐

案192返國前就發病遭轟　姊姊貼診斷書還原真相

788家藥局明起「成人口罩增售300片」

快訊／新冠肺炎單日再增17例！

「壓平曲線」台灣公衛站穩世界舞台　醫曝3致勝關鍵

英情侶抱怨檢疫所「像住監獄」　陳時中：沒虧待

百人集會停辦可結婚？陳時中：結婚只有2人

獨／金芭黎台商收治負壓病房2個月現況曝！

台灣3確診者使用瑞德西韋　排毒狀況縮短

中保要員工吃自家便當止血　副總PO菜色反擊

更多熱門

相關新聞

獨／隔離環境曝光　英情侶喊像監獄

獨／隔離環境曝光　英情侶喊像監獄

一對日前在台隔離的英國情侶抱怨台灣檢疫所條件差，沒有熱水、食物品質差，就像住在監獄一樣。對此，兩人所居住的檢疫所畫面也隨之曝光，原來兩人住的是花蓮縣府的前員工宿舍，周圍還能看見綿延的山峰，地點看起來相當清幽。

確診台商未戴口罩爽玩2小時　金芭黎現況曝

確診台商未戴口罩爽玩2小時　金芭黎現況曝

郭台銘捐防護衣給桃市府　鄭文燦稱是及時雨

郭台銘捐防護衣給桃市府　鄭文燦稱是及時雨

家樂福防疫新規！額溫超過37.5禁入賣場

家樂福防疫新規！額溫超過37.5禁入賣場

孫興慜：這一刻健康才最重要

孫興慜：這一刻健康才最重要

關鍵字：

線上教學新冠肺炎疫情雲林縣

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝光：你跟我老公打砲！

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

辛龍消失3天首度發文了！

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

台醫看「強拔長者呼吸器」影片做惡夢：我們守不住了

辛龍10:15現身　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」

柯文哲親確認「沒機會了」辛龍才忍痛放手

BBC：英情侶在台隔離　控像在監獄

更多

最夯影音

更多
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面