雲林縣國中小規劃線上教學　「停課不停學」因應疫情影響

▲斗南國小使用的Zoom軟體，此種方式僅需由開課老師申請帳號後，提供網址讓學童免帳號登入上課，能夠提供老師在開課時間維持師生之間的互動，有效掌握班級學童在停課期間的居家行蹤，適時關懷學童不落單。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應新冠肺炎疫情的詭譎多變，雲林縣國民中小學師生戒慎應變，預先排練停課後的教學模式，為了克服時間與空間的侷限，雲林縣府擬訂實體補課學校規劃線上教學，以維持學校「停課不停學」的腳步，期有效銜接學習課程，確保學習效度。

雲林縣長張麗善26日至斗南國小視察線上同步教學，由斗南國小資訊團隊實際操作教學載具，並由導師示範在家進行網路平台教學，藉由學生遠端的操作，熟練線上自學，於平台的「教」與「學」之中，透過線上對話及互動，進行課程學習。

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張麗善表示，雲林縣國民中小學在二月初已積極掌握學童學習進度，為因應學期中的疫情變化，縣府除了掌握師生的健康管制及相關滾動式政策的調整，指示中小學安排教師研修線上平台的操作，並培養學童線上學習的資訊素養及熟練硬體操作，務必做到「停課不停學」，順利完成學習課程。

斗南國小校長王俊孝表示，目前已完成全校師生在網路軟體以及電腦硬體的普及調查，並與教學團隊著手擬定具體實施方式以及各領域科別的教材研究。

王俊孝說明，斗南國小現行使用的Zoom軟體，此種方式僅需由開課老師申請帳號後，提供網址讓學童免帳號登入上課，省去學生記憶帳號、密碼的困擾，此方式能夠提供老師在開課時間維持師生之間的互動，有效掌握班級學童在停課期間的居家行蹤，適時關懷學童不落單。

雲林縣政府教育處表示，雲林縣國民中小學近年資訊設備設置逐漸完善，針對家中資訊設備缺乏的學生，引進多方資源挹注，同時更協助防疫期間申請縣府網路，讓線上同步教學和非同步教學的補課，能夠面面俱到，配合雲林縣政府的「停課不停學」政策，必定能讓學童如期完成這學期的學習進度，防疫不停學，完整銜接下一學習階段。

▲雲林縣長張麗善26日至斗南國小視察線上同步教學，由斗南國小資訊團隊實際操作教學載具，並由導師示範在家進行網路平台教學，藉由學生遠端的操作，熟練線上自學。（圖／記者蔡佩旻攝）





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