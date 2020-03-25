顛覆傳統比花珍貴！蒜頭也能這樣送　防疫、欣賞、食用令人驚艷　

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣莿桐鄉雖非蒜頭量產地，但說是蒜頭的故鄉一點也不為過，位於濁水溪旁的莿桐鄉所植農作，在有台灣母親河之稱的濁水溪孕育下，樣樣出色，莿桐蒜頭因大顆、嗆辣、夠味，是許多老饕或大廚指定品種；莿桐鄉農會總幹事張鈺萱在蒜頭開始採時收時別出新意，將蒜頭裝飾成花束寄送友人成為獨出心裁的禮物。

▲蒜頭採收前三週，當葉子還是綠色之時，將它採下來加上緞帶來變成花束，張鈺萱說，想保留它很漂亮的翠綠以及來自產地的心意。（圖／記者蔡佩旻攝）

莿桐鄉為雲林蒜頭產地之一，種植面積約400公頃，緊鄰濁水溪的莿桐鄉在濁水溪豐沛水源的孕育下產出的蒜頭相當出名，一般來說蒜頭就是個配角但少了它卻怎麼也不對味，炒青菜、蒜頭雞湯、紅燒肉以外，吃烤香腸定要配上蒜頭才有正港的「台灣味」；其中富含的營養與增強免疫力等在面對美味為之下也僅是「副作用」。

莿桐鄉蒜頭採收期每年均於清明節前開始進行，一大片的蒜田中在蒜葉慢慢變黃後，代表蒜頭已經成熟了，莿桐農會總幹事張鈺萱在採收前別出新意，從蒜田裡挑出近成熟但蒜葉還未枯黃的熟蒜，將蒜葉末端稍作修剪，綁上粉色緞帶竟變成欣賞食用兩相宜的禮物讓人驚艷，讓收到的人是又驚又喜。

莿桐鄉總幹事張鈺萱表示，莿桐說的蒜這個蒜頭，只要成熟了以後葉子就會乾掉，所以在思考怎麼把農業變得很精品的當下，想到在它採收前三週，當葉子還是綠色之時，將它採下來加上緞帶來變成花束，我想保留它很漂亮的翠綠，又有來自產地的心意。

張鈺萱說，當每個人收到我們這樣的禮物，他們也覺得台灣的農業真的不一樣了，原來台灣的農業也可以很精品，大家都很驚艷，所以我們希望，在採收前未來可以開拓這樣的市場，而採收後有乾燥的在5月份與合作銷路上市，我們希望在莿桐鄉400公頃的種植面積可以進一步多元性的來幫助農民做行銷，這是農會的角色也是我們的責任。

蒜頭並非主要食材，在採收後大量的存放非常重要，濕蒜頭容易發霉或爛掉，為有利延長保存，在採收後都會加以機器烘乾或倚靠日曬與通風來乾燥，有的婆婆媽媽甚至將蒜頭除去蒜膜後一顆顆裝進保特瓶或夾鏈袋存放冷凍，也是一種方法；但是現採新鮮的蒜頭才是料理界配料的黑馬。

張鈺萱指出，濕蒜頭不止可以當花束，其實它最好的料理方式是紅燒豬肉，紅燒豬肉燉煮時，放入還沒曬乾、烘乾的一粒粒濕蒜頭，經過慢火燉煮後，蒜頭吃起來口感是綿綿密密的相當好，這是可是行家料理，也是我特別推薦。

▲莿桐鄉農會總幹事張鈺萱在蒜頭開始採時收時別出新意，將蒜頭裝飾成花束寄送友人成為獨出心裁的禮物，令收到的人相當驚艷。（圖／張鈺萱提供）



▲莿桐蒜頭採收期之前的濕蒜頭未來可以開拓花束的市場，而採收後有經乾燥過的蒜頭將在5月份，以三台斤精裝盒包裝後於合作銷路上市，目前價格未定。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲採新鮮的蒜頭才是料理界配料的黑馬，紅燒豬肉燉煮時，放入還沒曬乾、烘乾的一粒粒濕蒜頭，經過慢火燉煮後，蒜頭吃起來口感是綿綿密密的相當好，是張鈺萱特別推薦。（圖／記者蔡佩旻攝）



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