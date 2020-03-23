雲林幼兒園旁空地大量棧板突起火　　黑煙直竄雲霄學童緊急疏散

▲雲林縣斗六市保長路一處空地置放大量建築用棧板，23日近午突然起火，因木板乾燥大量堆置火勢一發不可收拾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導



雲林縣斗六市保長路一處空地置放大量建築用棧板，23日近午突然起火，因木板乾燥大量堆置火勢一發不可收拾，雲林縣消防局獲報後派遣斗六、公園、斗南及虎尾分隊、第一大隊、第二大隊出勤消防車輛8車、救護車2輛，人員28人，現場由第一大隊長劉采鑫指揮搶救。

雲林縣消防局11點33分獲報，斗六市保長路一處空地堆置大量棧板，現場燃燒約500平方公尺棧板，棧板上疑似殘有油漬，起火後冒出黑煙直竄雲霄並不時發出竹爆聲，因空地西側有民宅警消盡力將火勢控制。

火場空地旁即是幼稚園，幼稚園第一時將將學童疏散至停車場無濃煙處，目前已有多名家長先將孩童接回，雲林縣消防局警消控制火勢中，詳細起火原因尚待調查。

▲雲林縣斗六市保長路一處空地置放大量建築用棧板，23日近午突然起火，因木板乾燥大量堆置火勢一發不可收拾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣斗六市保長路一處空地置放大量建築用棧板，23日近午突然起火，因木板乾燥大量堆置火勢一發不可收拾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市保長路一處空地堆置大量棧板，棧板上疑似殘有油漬，起火後冒出黑煙直竄雲霄並不時發出竹爆聲，1公里外能見黑煙直竄雲霄。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲火場空地旁即是幼稚園，幼稚園第一時將將學童疏散至停車場無濃煙處，目前已有多名家長先將孩童接回。（圖／記者蔡佩旻翻攝）













►生火了！連我媽都用到發光



【其他新聞】

►才升官3個月卻雙亡！雲警秘書夫妻檔臉書超放閃 意外奪2命家屬悲慟

►快訊／雲林高階警官刷防水漆 溺死水塔...妻搶救遭嗆昏雙亡