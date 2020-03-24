民生物資瘋搶　雲林衛生紙廠反向操作「購8串送2串」：供貨無虞

▲北港鎮邦尼熊衛生紙工廠除持續推出買衛生紙8箱送2箱或摺疊腳踏車擇一方案之外，對少量購買民眾也有買8串送2串的優惠，指出衛生紙不缺貨以外也提醒民眾，大量購買衛生紙必須注意存放方式。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

隨著新冠肺炎疫情日益嚴峻，引發民眾恐慌心理造成物資搶購潮，除政府逆向操作，強調「貨很多盡量買」，來刺激消費幫助台灣在地產品與產業外，雲林一家衛生紙工廠大方推出買8串送2串活動，不僅如此，使量大的商家可選擇買8箱送2箱或摺疊腳踏車擇一，廠方表示原物料充裕，供貨無虞但呼籲民眾不要囤積。

雲林縣北港鎮邦尼熊衛生紙工廠在地經營逾15年，除自有廠牌「邦尼熊」生產各式全系列抽取式衛生紙外，也是市面上多家知名面品牌的代工廠，此外邦尼熊還有生態濃縮多功能橘油洗衣精（粉）、液態洗衣槽除菌劑等清潔用品，2019年曾推出聯合勸募，民眾購買指定商品，工廠即以民眾個人名義，贈100元予社福團體，愛心行動造成頗大迴響。

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經理吳威宜指出，2月份市場上末端開始有鋪貨短缺狀況，工廠即加開至8條生產線滿載生產，一天產量可達20萬包，近期出貨量與往年同期比較成長約3成。吳威宜說，疫情造成物資搶購由國外開始，使國內也引發效應，其實近年來國際衛生紙原物料供貨與價格都很穩定，大家不用擔心。

吳威宜表示，工廠所使用原物料是由印尼進口，紙漿目前供應即存備充足，2017年曾因紙漿原料漲價即造成一波搶購潮，工廠當時有針對使用量大的民眾與商家業者推出買8箱送一台折疊式腳踏車方案，累計送出約2千台，而在2019年雙11購物節開始，應民眾呼聲持續推出，至今送出近600台，目前活動一直持續。

吳威宜強調，今年因應疫情安撫民眾恐懼心理，推出少量購買方案，買8串送2串的優惠，也在這一陣搶購風潮中，讓民眾知道衛生紙真的不缺貨，另吳威宜也提醒民眾，大量購買衛生紙必須注意存放方式，其需放置乾燥通風處並遠離火源，最重要是不要大量囤積以免除衛生紙受潮風險。

▲邦尼熊衛生紙工廠所使用原物料是由印尼進口，紙漿目前供應即存備充足，8條生產線滿載生產，一天產量可達2萬包。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣北港鎮邦尼熊衛生紙工廠在地經營逾15年，除自有廠牌「邦尼熊」生產各式全系列抽取式衛生紙外，也是市面上多家知名面品牌的代工廠。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港鎮邦尼熊衛生紙工廠在地經營逾15年，工廠所使用原物料是由印尼進口，紙漿目前供應即存備充足，「邦尼熊」出產各式全系列抽取式衛生紙。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣北港鎮邦尼熊衛生紙工廠在地經營逾15年，除自有廠牌「邦尼熊」生產各式全系列抽取式衛生紙外，也是市面上多家知名面品牌的代工廠。（圖／記者蔡佩旻攝）





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