新台灣國策智庫民調／6成高雄市民支持罷韓、估86萬票「罷掉韓國瑜」





▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新台灣國策智庫25日公布最新民調，針對高雄「罷韓」，59.5％的高雄市民將在「罷免高雄市長韓國瑜」投下同意票，34.5％將投不同意。即使疫情嚴峻，也預估會有近86萬同意票罷免掉韓國瑜。

新台灣國策智庫針對高雄「罷韓」議題製作民調，調查對象為戶籍在高雄市38個行政區，年滿20歲的一般民眾；調查方法採用市話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行；調查時間3月19日至20日；抽樣方法採分層比例隨機抽樣法；抽樣誤差共完成1,087份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點；樣本代表性分析依最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。

針對市長滿意度，59.1％的高雄市民不滿意高雄市長韓國瑜上任以來的表現，滿意的則有32.4％。若滿分為10分，高雄市民給韓國瑜政策達成率的平均為3.5分，其中有近三成的民眾給韓國瑜的政策達成率打0分。

題目設定「如果明天就是投票日，您會對『罷免高雄市長韓國瑜』這項提議投下同意票 還是不同意票？」有高達59.5％的市民表示同意、34.5％市民表示不同意，也就是說，近6成高雄市民支持罷免韓國瑜。

新台灣國策智庫也把疫情評估進投票率的情況下計算，如果罷免投票當下疫情嚴重，將一定會去投票乘1加上應該會乘0.5，估計整體投票率為48.7%，有111萬134人會出來投票，預估有86萬6330票同意罷免韓國瑜。

另外，若罷韓成功，隨之而來的補選，韓國瑜前對手陳其邁對上韓國瑜妻子李佳芬，支持度分別是李佳芬17.3％、陳其邁65.2％；若是陳其邁對上李四川，分別是李四川25.0％、陳其邁58.7％；如果是對上葉匡時，分別是葉匡時23.7％、陳其邁60.1％。