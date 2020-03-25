高雄市議會是否延期？韓國瑜「今天不談這個」　黃捷轟：別因要被罷免就擺爛

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

花蓮縣議會開第一槍，宣布無限期休會，外界最關心的高雄市議會，目前依然還是維持4月16日召開，但還需等程序委員會開會時才可能討論是否延會，不過這也藍綠及時代力量議員都有意見想發表，黃捷說盼如期舉行，要國民黨議員不要護航韓國瑜，而韓國瑜本人則是簡短說：「我們今天不談這個」。

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市議會是否如期舉行，曾質詢韓國瑜一炮而紅得時代力量高雄市議員黃捷說：「我傾向如期開會，這次比以往還晚一個月，希望不要再延下去，可以想配套措施，以線上會議行政人員異地辦公等，比無限期讓議事工作延宕好很多，國民黨團不要護航韓國瑜，又想說抽籤發言壓縮時間怪招，韓國瑜也不因為自己要被罷免了就擺爛，疫情會影響質詢自己不好好準備。」

▲高雄市議員黃文益 。（圖／記者翁進忠攝）

民進黨議員黃文益指出這次再因為肺炎延期，等於高雄市甚至最久半年市府運作不受議會監督，若是有社區感染，延期是無可厚非，但現在境外移入居多，民進黨議員多數不贊成延會，市府對於防疫如何超前布署議員們都一頭霧水，高雄市議會應如期舉行，若是延期暫停，最開心應該就是韓國瑜。





▲高雄市議員邱于軒 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

國民黨市議員邱于軒說：「各地都討論研議延會，不是要逃避開議，民進黨及時代力量議員難過，期待秀場沒有辦法準時開幕，沒辦法達到作秀機會，不論藍綠議員都是要應疫情為重，不是為私利」。

對於藍綠對於議會是否準時開議你來我往，高雄市長韓國瑜25日受訪時則簡單表示：「我們今天不談這個」，新聞局長鄭照新則說：「市府完全尊重高雄市議會議會自主的決定。」

高雄市議會秘書長黃錦平說明，目前大會仍維持4月16日招開，正密切注意疫情發展，粗估4月6或7日會召開程序委員會，討論有關延會、視訊等可能，還需討論。