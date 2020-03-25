罷韓首款手遊！邊闖關邊遊景點…韓國瑜變成主角「邯媧瑜」

▲《BARHAN》遊戲人物 。（圖／翻攝BARHAN實境遊戲官網）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓支持者發揮創意！一群高中生將高雄市長韓國瑜化身成手機AR遊戲《BARHAN》中的「HGY邯媧瑜」，人物設定是位來自平行宇宙的逃犯，「有多重化身，變化無窮，令人目不暇給，講話顛三倒四，經常忘了自己講過什麼，最擅長的異能力是『H異相波』」，要玩家扮演時空調查官，在各種線索中，集齊寶物，決定首長去留。

▲《BARHAN》遊戲人物 。（圖／翻攝BARHAN實境遊戲官網）

《BARHAN》的創意是由一群高雄的高中生所發起，使用實境遊戲創意平台ARVRS開發遊戲本體，由於這是個具有高度政治性的實境遊戲，表達出年輕人對現實政治人物的不滿，為了保護他們，遊戲製作群的介紹都以暱稱代替。

而《BARHAN》遊戲介紹中提到，這是以台灣有史以來第一位直轄市首長罷免案為故事背景，將「日本動漫風人物角色」與「城市特色景點」以手機AR(擴增實境)將玩家帶入遊戲場景，而角色人物將韓國瑜設定為宇宙逃犯，命名為「HGY邯媧瑜」，特點是有多重化身，變化無窮，令人目不暇給，講話顛三倒四，經常忘了自己講過什麼，最擅常的異能力是「H異相波」，能轉化一切事物的表相，連心智都能改變，被「H異相波」攻擊，輕則失智，重則失能，超級恐怖。

▲《BARHAN》遊戲人物 。（圖／翻攝BARHAN實境遊戲官網）

另外，高雄市議員黃捷化身為調查官「黃婕」，罷韓四君子的尹立化身為調查官「影立」、陳冠榮化身為調查官「冠戎」、張博洋化身為調查官「帛洋」，李醫師化身為調查官「里禕」。

遊戲實境地點以高雄市城市景點為主，首發《舊城蓮漪》以左營舊城與蓮池潭景點做為遊戲場域，玩家必須依照手機關卡提示，搭配特定的擴增實境卡進行遊戲，玩家除了一邊闖關，還能透過造訪景點，瞭解城市執政團隊政績。在遊戲中扮演時空調查官的玩家，是否能在遊戲找到足夠的線索與寶物，最終將決定首長去留，和真實世界的選舉一樣，沒有人能保證一定當選，同樣的，也沒有人保證一定會罷免成功。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋，市長應自己檢討，罷韓變成是全民運動，高中生到爺爺奶奶們都很積極參與，樂見發揮創意發想，原本是政治性活動變得更多采多姿。至於自己變成主角中其從中一員，張博洋說覺得與有榮焉，讓更多人認識高雄，覺得滿忠於原著，韓國瑜角色是滿像的。