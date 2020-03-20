蘇貞昌護受教權「停課標準維持原規定」：若輕率停課影響大！





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，根據教育部規定，若一個學校有兩名師生確診就全班停課，近日第一個全校停課案例已經出現，也讓外界關心是否要全面性預防性停課。對此，行政院長蘇貞昌20日在立院備詢時回應，停課標準維持原標準，希望能維護孩子的受教權。

民進黨立委羅致政20日在立院質詢時提到，外界很關心是否要進行預防性停課。蘇貞昌回應，先前寒假延長、暑假延後的做法，就是預防性，而且非常有效，全體國民水準很高，最近的全校停課案例也是學生去了國外後回來的傳染案例，期望不要再發生，盼平安度過這兩個禮拜，不要影響這麼多孩子的受教權。

教育部長潘文忠說明，教育部和指揮中心都有密切聯繫，目前確診案例多是境外移入，各級學校及大學都是戰戰競競，只要是入境的國人包含學生等，都要14天居家檢疫，在此防護措施下，停課相當都依照標準做準備。

蘇貞昌強調，寒假延長兩個禮拜的作法，讓政府有足夠時間把防疫相關物資送到學校，讓學校防疫做更好準備。老師和學校行政人員，也在這個時間作業保護很好，開學第一天就有教育部長和衛福部長的信件，給孩子帶回家，這也是學生、學校大家一起的指引規範，都做得很好，這一次防疫真的是步步為營、超前部署，大家一起面對。

蘇貞昌強調，因為停課影響非常大，所以不會輕率停課，這次也是很好的機會教育，會時時做檢驗，期待能如果安然度過危機，屆時台灣又是會多一個了不起。