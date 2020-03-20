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羅明才建議蘇貞昌喊「不罷了」：歷史會留名！罷了還不是要重選一次

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記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委羅明才20日在立法院質詢時替高雄市長韓國瑜「求情」，建議蘇貞昌應該說一句「不罷了」，停止高雄的罷韓行動，「你講的話歷史會留名！」

羅明才表示，政治選舉都是一時的，政治的理想跟風範才有可能是永遠的，「看到疫情這麼緊張，高雄還在推動什麼，推動罷韓啊！韓國瑜啊！這個時刻，如果院長你出來講兩句，就不罷了，顯現你在歷史的高度，大家會給你稱讚。」

羅明才說，罷韓又怎樣，還不是要再選一次，社會不斷的重複動員，沒有比較好。他稱蘇貞昌以前常常說，民主最重要的是制衡觀念，中央現在是民進黨的，地方給國民黨繼續做，做不好下一次民眾自然就給他換掉了。

羅明才提到，「所以我現在，現在這個時刻，罷韓這個行動，事實上不是明智之舉，院長你想想看，你的高度，你講一句話，群聚的活動就沒了嘛！兩黨互動還是要人情留一點，日後好相見，院長會不會支持罷韓就取消掉了，這樣的思維？」

蘇貞昌無奈回應，選舉罷免是人民的憲法權利，不宜由自己來說可以不可以，進行或停止，何況這次罷韓是民間發起，「罷韓會不會成功，關鍵在被罷免的人，關鍵不在於行政院長。」

羅明才再向蘇貞昌喊話，「我良心建議，你講的話，你歷史會留名，政治高度非常高，做這個動作不是說我喜歡他或不喜歡他，你參考看看不用回答。」

▲立委羅明才。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委羅明才。（圖／記者屠惠剛攝）

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