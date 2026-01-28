　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭「空拍機投毒」釀動物集體身亡　農場怒發聲明：不可饒恕的悲劇

▲獸醫團隊解剖死亡動物，體內均驗出劇毒農藥「托福松」。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭冬山鄉一處親子動物樂園動物集體中毒身亡，查出兇手竟是同業。（圖／記者游芳男翻攝）

記者郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭冬山鄉一處親子動物樂園於2023年，突發生園區內動物集體中毒案件，導致侏儒山羊、梅花鹿與羊駝經緊急送醫後，仍不治身亡。園方立即報警，竟發現是同業不滿員工跳槽到該受害農場，三度利用空拍機，將摻有劇毒農藥的飼料空投到園區。對此，園方表示這是「心碎且不可饒恕的悲劇」，將會持續訴訟，為無辜的生命討回公道。

園方表示，這件投毒案「對每一位把動物當成家人的園區夥伴來說，是心碎且不可饒恕的悲劇」，案發當下已即刻報警並委請律師，全力配合檢警調查。經歷了漫長的偵查階段，近日接獲通知，宜蘭地檢署已偵結並正式提起公訴，雖然法律無法讓逝去的生命重來，但這份起訴書，是對那些無辜生命的一份交代。

園方認為，經營動物場域不僅是商業活動，更是一份對生命的承諾與責任。同業間的競爭應建立在動物照養及環境品質的提升，而非跨越道德與法律的紅線，更不應讓無辜的動物淪為競爭下的犧牲品。希望這次事件也能喚起社會對「生命價值」的重視，共同支持一個健康、安全且良性的動物產業環境。

另外，園方表示案件已進入法院審理程序，暫時無法對外透露具體細節，但園區一定會持續配合訴訟，捍衛動物安危，為祂們討回公道。同時也和保全公司合作，全面升級園區的安保監控與照護措施。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
社區水塔「紅線蟲入侵」！　婦上吐下瀉險死
「空拍機投毒」農場動物集體亡！　被點名餐廳發聲明
怪手掉下來砸死騎士！　現場畫面曝
最暖國中弟現身！　牽車護身障者過馬路
男逼女同事「做愛15次」：否則告訴男友　下場曝
快訊／百病毒列法定傳染病　8檔防疫股刷漲停
快訊／聯結車載怪手「整台掉下來」　男騎士遭砸慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陌生男溜進板橋社區大樓停車場　瞎掰「找朋友」卻帶水果刀

高雄社區水塔「紅線蟲入侵」！婦上吐下瀉發病危通知　搶救6天險死

詐騙啦！桃園婦提領242萬「投資長照」　警即時攔阻守住積蓄

傳播妹遭滴管餵毒性侵慘死　淫魔不認奪命...再延押禁見2個月

過彎怪手掉下聯結車！機車遭砸成一團廢鐵「騎士慘死」 現場畫面曝

快訊／花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

遭指「空拍機投毒」釀同業動物集體亡　業者發聲明：與本餐廳無關

罵健身女教練「死胖子」刑、民事都吞敗　女教師再出招又輸了

騎士路口要轉不轉　高雄男「善意提醒」反遭檢舉挨罰1.6萬

快訊／屏東聯結車轉彎…後方怪手「整台掉下來」　男騎士遭砸慘死

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

陌生男溜進板橋社區大樓停車場　瞎掰「找朋友」卻帶水果刀

高雄社區水塔「紅線蟲入侵」！婦上吐下瀉發病危通知　搶救6天險死

詐騙啦！桃園婦提領242萬「投資長照」　警即時攔阻守住積蓄

傳播妹遭滴管餵毒性侵慘死　淫魔不認奪命...再延押禁見2個月

過彎怪手掉下聯結車！機車遭砸成一團廢鐵「騎士慘死」 現場畫面曝

快訊／花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

遭指「空拍機投毒」釀同業動物集體亡　業者發聲明：與本餐廳無關

罵健身女教練「死胖子」刑、民事都吞敗　女教師再出招又輸了

騎士路口要轉不轉　高雄男「善意提醒」反遭檢舉挨罰1.6萬

快訊／屏東聯結車轉彎…後方怪手「整台掉下來」　男騎士遭砸慘死

青少年TikTok挑戰「暴力踹門惡作劇」　3歲約克夏嚇壞衝馬路斃命

陌生男溜進板橋社區大樓停車場　瞎掰「找朋友」卻帶水果刀

試射新款火箭砲威脅南韓　金正恩：北韓將公布新階「核威懾」計畫

小阿金量體重「快滿39公斤」　剛滿7個月大已經噸位十足

景氣亮紅燈「該賣出快跑？」　投資達人勸先做1事：談賣出還太早

大掃除注意！舊衣回收「這4類不收」　亂丟罰6000

辦公室傳呻吟聲！公司創辦人「激戰網紅女下屬」被拍　火速除名

賴清德再拋願赴立院國情報告　陳智菡：您講的話究竟有沒有一點真心？

黃仁勳馬不停蹄抵深圳吃牛肉火鍋　7人共餐結單3600元

三商炸雞「買6送6」只要366元　肯德基咔啦雞腿堡買1送1

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

社會熱門新聞

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

遊樂設施故障！2國小童「比劃540求救」

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

拉KTV妹包廂摩擦4次　男辯被仙人跳

空拍機投毒釀動物集體身亡！農場怒：不可饒恕的悲劇

新北2聯結車翻覆　青菜礦泉水噴一地

台中豐原蛋雞場　爆千隻雞死亡

快訊／聯結車轉彎「怪手整台掉下來」　騎士遭砸斃

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　親友悲抵殯儀館

老司機哭哭！新北再滅一家「排毒」養生館

更多熱門

相關新聞

直播主控訴19年前游泳課遭猥褻！狼師起訴

直播主控訴19年前游泳課遭猥褻！狼師起訴

北部一名在Threads上粉絲近10萬的女直播主公開控訴，指自己小學時，曾和女同學遭體育老師在泳池猥褻。而後因其他被害人也回校指控遭該名狼師侵害，校方因而主動約訪直播主，陸續發現更多被害人。全案經檢方調查，檢察官認為該名狼師猥褻4名女童，將他依對未滿14歲女子強制猥褻罪起訴。

Global Mall屏東20週年　親子樂園+IP展玩到跨年

Global Mall屏東20週年　親子樂園+IP展玩到跨年

「貝兒絲樂園」全台熄燈！業者終於現身了　退費方法曝光

「貝兒絲樂園」全台熄燈！業者終於現身了　退費方法曝光

獨／親手媽幫子撥球池竟濺血　店家賠4萬和解

獨／親手媽幫子撥球池竟濺血　店家賠4萬和解

新北最新溜孩樂園！不限時親子烘焙莊園

新北最新溜孩樂園！不限時親子烘焙莊園

關鍵字：

標籤:宜蘭動物投毒事件親子樂園動物中毒法律起訴

讀者迴響

熱門新聞

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

Toyz獄中結婚了！

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

鼎泰豐爆山寨　中國品牌換名來台插旗

台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面