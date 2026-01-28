遭「空拍機投毒」釀動物集體身亡　農場怒發聲明：不可饒恕的悲劇

▲宜蘭冬山鄉一處親子動物樂園動物集體中毒身亡，查出兇手竟是同業。（圖／記者游芳男翻攝）

記者郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭冬山鄉一處親子動物樂園於2023年，突發生園區內動物集體中毒案件，導致侏儒山羊、梅花鹿與羊駝經緊急送醫後，仍不治身亡。園方立即報警，竟發現是同業不滿員工跳槽到該受害農場，三度利用空拍機，將摻有劇毒農藥的飼料空投到園區。對此，園方表示這是「心碎且不可饒恕的悲劇」，將會持續訴訟，為無辜的生命討回公道。

園方表示，這件投毒案「對每一位把動物當成家人的園區夥伴來說，是心碎且不可饒恕的悲劇」，案發當下已即刻報警並委請律師，全力配合檢警調查。經歷了漫長的偵查階段，近日接獲通知，宜蘭地檢署已偵結並正式提起公訴，雖然法律無法讓逝去的生命重來，但這份起訴書，是對那些無辜生命的一份交代。

園方認為，經營動物場域不僅是商業活動，更是一份對生命的承諾與責任。同業間的競爭應建立在動物照養及環境品質的提升，而非跨越道德與法律的紅線，更不應讓無辜的動物淪為競爭下的犧牲品。希望這次事件也能喚起社會對「生命價值」的重視，共同支持一個健康、安全且良性的動物產業環境。

另外，園方表示案件已進入法院審理程序，暫時無法對外透露具體細節，但園區一定會持續配合訴訟，捍衛動物安危，為祂們討回公道。同時也和保全公司合作，全面升級園區的安保監控與照護措施。