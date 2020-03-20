「國家實驗室一天檢驗3200件」蔡英文：疫情進入第二階段艱困戰





▲總統蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文19日下午視察「昆陽實驗室」。面對新冠肺炎疫情持續升溫，台灣目前每日的檢驗能量已經可以達到3千2百件，她致詞時特別代表國家，向一線醫檢師表達感謝。

蔡英文19日下午視察衛生福利部疾病管制署檢驗及疫苗研製中心「嚴重特殊傳染性肺炎檢驗實驗室（國家實驗室昆陽辦公室）」。她表示，現在疫情已進入第二階段，是更艱困的一戰，大家要共同來防疫作戰。相信台灣不會被擊倒，因為我們有堅強的國家隊，有各式各樣專業人才百分之百的投入，一定會成功擊敗病毒，保障全體國人的健康。

蔡英文致詞時表示，今天特別到國家實驗室昆陽辦公室，就是俗稱的「昆陽實驗室」，主要有兩個目的。第一，來了解這裡的檢驗跟應變作為，另一方面也來謝謝大家。自從發生武漢肺炎疫情以來，有很多人共同投入整個防疫的工作，有些人是在第一線，有些人做後勤的工作，有些人則是平常看不到，但就是最重要、默默付出的那一群人，「各位就是那一種人」。

蔡英文提到，醫檢師的工作在所有行業中，承受的風險可能是最高的。因為碰到病毒的時候，會覺得運氣不好，可是他們天天跟病毒在一起，風險確實是蠻高的。從疫情開始以來，台灣有這麼多人一起投入，大家都是無怨無悔、盡心盡力投入整個防疫工作，非常感謝他們無私的奉獻，大家確實是這次防疫過程中最重要的一個元素，要代表國家，謝謝實驗室及醫檢師的同仁。

蔡英文指出，台灣檢驗的能量一直持續地往上走，現在有34家指定的檢驗機構，一天大概達到3,200件，這個數字跟我們在看口罩的數字，感受是一樣的，期待的心情都希望它每天在增加。

參訪昆陽實驗室，蔡英文說，讓她覺得更驚豔的，是我們可以在第一時間把病毒的序列分析出來，讓檢驗時間能從一天縮短到4個小時。她要恭喜國家昆陽實驗室的同仁，這是大家共同努力的成果，這不僅表現在防疫上，也展現了我們實驗的能力，以及許多經驗的累積。

談及衛福部長陳時中近來被封為「鋼鐵部長」，蔡英文指出，她跟部長當同事這麼久，最常在一起討論長照的問題，前段時間她一天到晚催促部長把長照做起來，而部長也很快地在這一、兩年的時間，把整個長照結構都做出來，真的做得很好。

蔡英文說，這段時間以來，台灣社會每天都很關注指揮官今天要說什麼、會有幾個確診病例，全台灣都要聽部長說明，來了解整個疫情掌控跟我們對應的方法。事實上，國人到現在為止也都很配合疫情中心的宣導，這也代表台灣社會的一種進步性。此外，部長對於整個團隊的領導，其實功不可沒，而公會成員日以繼夜地投入，她也由衷感謝。