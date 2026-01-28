倒垃圾打起來！彰化男突襲鄰居遭飛踢　清潔隊員淡定作業

記者唐詠絮／彰化報導

倒垃圾竟演變成街頭全武行！彰化縣田中鎮發生一起令人錯愕的鄰里衝突。兩戶長期不睦的鄰居，碰巧在同一時間外出丟垃圾，雙方一見面便爆發激烈肢體衝突，過程全被民眾拍下並上傳網路，被稱為「垃圾車盃街頭格鬥」，引發地方熱議。警方獲報後已介入偵辦，並呼籲民眾理性解決紛爭。

▲彰化田中鎮倒垃圾鄰居爆肢體衝突。（圖／民眾提供）

據了解，衝突發生於26日下午5點左右，田中鎮清潔隊的垃圾車正在沿街收運。一名59歲男子丟完垃圾後，疑似因長期積怨，見鄰居母子也在現場，竟趁著酒意氣沖沖上前，對著鄰居的兒子揮拳並大聲飆罵。對方也不甘示弱，揮拳還擊甚至使出飛踢，兩人當街扭打成一團，場面混亂。衝突導致該對母子臉部多處紅腫挫傷，事後均已就醫。

衝突發生當下，前方的垃圾車清潔隊員並未下車勸阻，而是繼續作業，隨後垃圾車便緩緩駛離現場。這段「清潔車前淡定作業，後方民眾激烈鬥毆」的畫面形成強烈對比，遭網友廣泛轉發。

▲彰化田中鎮倒垃圾鄰居爆肢體衝突。（圖／民眾提供）

田中警分局獲報後迅速到場處理。警方初步調查指出，動手的59歲男子與受傷母子本是鄰居，雙方早有嫌隙，昨日男子酒後一時情緒失控，才引發這起傷害案件。全案目前已受理，互相提告傷害。

對於這起發生在清運時段的衝突，田中鎮公所清潔隊表示，據隊員回報，現場雙方看似早有糾紛，但確切衝突原因並不清楚，後續將配合警方調查。

警方鄭重呼籲，暴力行為不僅無法解決問題，更會觸犯《刑法》傷害等罪責，民眾若遇鄰里糾紛，應保持冷靜、理性溝通，必要時可透過各鄉鎮市公所的調解委員會申請調解，尋求正當管道化解矛盾，共維社區安寧。