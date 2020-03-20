校門口塞爆記者！首例全校停課高中生「飽受歧視」：不只肺炎會殺人...

▲北部某高中因班上確診2例全校停課14天，一名女學生昨日（19日）在論壇發出心聲。（翻攝自meteor）

圖文／鏡週刊

武漢肺炎疫情持續延燒，昨（19日）再增加8例，1例為本土案例，其他案例為境外移入，目前累積108例。引起關注的是，新增本土案例是前案59的同班同學，因同校已有2名確診，因此全校停課14天，使該學校成為話題，就有學校學生PO出停課心聲，直言：「不只肺炎會殺人……」。

一名女學生昨（19日）在《論壇》上PO文宣洩情緒，坦言自己是北部某停課學生，「這是我們近期每天要面對的畫面，這是你們的工作，我尊重，但站在外面好幾個小時，還跟學生搭話訪問，甚至嗆聲也夠了吧」，並PO出多張記者圍堵校門畫面。

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▲女學生在論壇上，匿名PO出多張記者圍堵校門口照片。（翻攝自meteor）

▲大票記者圍堵台灣首例全校停課高中校門口。（翻攝自meteor）

女學生表示最近穿著學校制服外套，飽受歧視，深深感受到被貼標籤，「你們追了一篇新聞寫了一篇報導，換來的是世俗對我們的銳利眼光」，表示病會好，但外界對學校觀感卻很難改變，直言：「病毒恐怖，某些媒體更恐怖」。

女學生還表示，甚至有電視台在節目中，報導確診高中生為熱舞社、發文炫耀自己得病，讓她還原真相，「當事人並非熱舞社，也沒跟熱舞社有任何接觸」，更強調該確診同學，並未在社群上發布自己得病的消息，「在校學生跟電視台反應，電視台拿不出他有發文炫耀的證據」，表示電視台僅回覆：「不撤下影片，將在當天節目說明」，讓原PO無奈說，當天電視台在節目中，僅草草帶過且並未對多做說明，「知道大家對於高中確診停課人心惶惶，對於這些氣憤無法反駁，但還是願各位，平安健康。」

▲女學生諷刺台灣媒體嗜血。（翻攝自meteor）

隨後高中心情文，被網友轉發到批踢踢引起熱議，不少網友紛紛表示：「廢言也會殺人」「會被說台灣價值不夠，民視惹不起啦」「記者素質感覺都沒什麼長進」「記者水準就這樣，NCC叫不醒的」，但也有網友認為：「要怪就怪去希臘那位同學~賣靠腰」「為被歧視而已。真正歧視，外面就不是記者」「幫高調！說個笑話，媒體自律」「所以不怪你那個拉機同學？」回應相當兩極。



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