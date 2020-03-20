雲林縣議員林岳璋及李建昇有愛心　捐贈消防局200件隔離衣

▲雲林縣議員林岳璋及李建昇共同捐贈雲林縣消防局防水隔離衣200件，作為嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間緊急救護勤務使用，由雲林縣消防局長林文山代表受贈，並回贈感謝狀。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情確診案例數持續上升，面對未來防疫關鍵期，雲林縣議員林岳璋及李建昇共同捐贈雲林縣消防局防水隔離衣200件，作為嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間緊急救護勤務使用，期勉消防人員善盡拯救患者之天職，由雲林縣消防局長林文山代表受贈，並回贈感謝狀。

雲林縣消防局指出，嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續延燒近2個月之久，全國各地醫療院所、衛生、消防等單位皆面臨防疫物資嚴重短缺問題，兩位議員多次關心消防局於此次疫情中防疫物資是否充足或需其它幫忙與協助。

消防局緊急救護科科長林進龍說，約3週前隔離衣單件70元，近期疫情爆發後，各單位需求提升，價格漲至破百元，雲林縣消防局23個分隊，目前每分隊每日可分配2件以上的安全庫存用量；隔離衣主要是接獲返台居家隔離者，於隔離期間發燒不適，救護人員前往載送時得穿戴，一次出勤穿完即丟約消耗2、3件。

縣議員林岳璋表示，得知目前防水隔離衣尚有不足即採購捐贈，作為消防局載送疑似嚴重特殊傳染性肺炎患者到院前緊急救護勤務使用，未來若還有隔離衣短缺，他們願意再捐出近2千套，另外他個人已訂購1千多二氧化氯消毒液，要來贈給雲林鄉親和消防局。

雲林縣議員李建昇說，籌措防疫物資是希望拋磚引玉，讓大眾更能體諒在第一線防疫的人員，也盼這些隔離衣只是備而不用。防水隔離衣能幫助更多急需要緊急救護服務的傷病患並且造福更多的雲林縣縣民，更重要的是能讓消防弟兄免除被感染或擴散之恐慌與疑慮，安心救護病患。

雲林消防局長林文山說，隔離防護衣雖在安全用量但仍有需求，李建昇、林岳璋兩位議員也都是義消，今天感謝他們捐贈一批隔離衣，作為載送疑似新冠肺炎患者到院前緊急救護勤務使用，讓消防弟兄免除被感染或擴散的恐慌與疑慮。

▲雲林縣議員李建昇（左一）及林岳璋（右二）共同捐贈雲林縣消防局防水隔離衣200件，由雲林縣消防局長林文山（右一）代表受贈，並回贈感謝狀。（圖／雲林縣消防局提供）



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