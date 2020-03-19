雲林縣防疫再升級　針對高風險場所祭出重大管制措施

▲雲林縣長張麗善及各處室一級主管上午19日上午以視訊會議，與各鄉鎮市公所研討防疫，期許村里幹事或是村里長均嚴格的配合來管理、督促。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應近日新冠肺炎流行疫情的急速升溫，為避免社區感染及群聚增加感染風險，雲林縣政府即日起針對高風險的校園及社福機構等祭出重大管制措施；高齡長輩平時於長青食堂用餐改為外帶餐盒，校園至學期結束前全面禁止對外開放，住宿型照顧機構停止探親陪伴，一律改採視訊探視，加強防疫。

雲林縣政府指出，長青食堂即日起原則上停止共餐模式，改以外帶餐盒提供，若有特殊情形，可改採在戶外空間，保持適當距離等方式讓長輩用餐。照顧機構部份，包含老人福利機構，長照機構，以及護理之家進行工作分區，住民分倉，人員分流的方式進行作業，避免交叉感染。

照服機構方面，縣府超前部署請機構提出照顧人力備援計畫及住民後送安置照護的因應規劃，所有住宿型照顧機構即日起停止探親陪伴，一律改採視訊探視。另在校園防疫方面，提高校園嚴格管控，雲林縣內中小學即日起至本學期結束前，學校場館、校園場地全面暫停對外開放。再者，上課期間校外人士非必要時請勿進入校園。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣到目前為止2例新冠肺炎確診在負壓隔離病房接受治療，沒有進入到社區說，我在這裡呼籲無鄉親能夠安心、放心，同時不要轉傳任何不實的消息，以免觸法。張麗善說，我們希望要求公務人員以及公職人員假設非不得已要出國，一定要經過主管機關或是機關首長認同，如隱匿出遊一定要接受行政處分。

張麗善提到，醫院為高風險場所，進入醫院一定要戴口罩，出入醫院時，我們希望你能夠把口罩拿下來放在醫院的垃圾桶，避免將高汙染、有風險的口罩帶回到社區裡面，對於口罩本身，一定要丟棄在垃圾桶，絕對不能亂丟在其他的地方，如果隨便丟棄的話，我們會依照廢棄物清理法開罰處置。

張麗善強調，為做好防疫，縣府以最嚴肅謹慎的態度，全力要求各相關單位做好整備、超前部署，請鄉親務必配合防疫，保護自己也保護他人。

▲雲林縣長張麗善及各處室一級主管上午19日上午以視訊會議，與各鄉鎮市公所研討防疫，期許村里幹事或是村里長均嚴格的配合來管理、督促。（圖／記者蔡佩旻攝）



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