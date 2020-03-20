妙天教增免疫力「佛送4張火鍋咖啡券」　網轟群聚：連署停辦！官方一串字回應

▲妙天要辦「防疫講座」，全台人怕爆！（示意圖／翻攝國會政黨聯盟臉書）

記者劉維榛／綜合報導

最近網路發起「連署妙天師父暫停上課」，就怕成了防疫老鼠屎！原來Seafood的師父「悟覺妙天」將在4月11日舉辦「如何提升免疫力以自保」的講座，據悉場地最多可容納300人，一次課程長達3小時，就怕爆發群聚感染風險。

臉書社團《靠北妙天 退蓮座自救會》，在本（3）月10日曾轉貼一則妙天的演講公告，內容如下：

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生命健康受到威脅時的對應之道！



瘟疫、病毒橫行時，如何提升免疫力以自保?



罹患器官腫瘤時，如何有效應對、活化細胞、延長壽命?



預防器官細胞病變，如何有效加強生命力，保持氣脈暢通，循環良好，身心安泰?

課程方面，分三梯次進行，每梯次四堂講座，從4月11日開課，幾乎囊括了4、5、6月的周六假期，每次課程長達3小時。地點部分，位在林口文化三路二段的某大樓8樓，據《TVBS》報導，場地最多可容納近300人，更讓人擔憂的是，屬於密閉空間且座位間隔相當近。

▲講座還送火鍋、咖啡券！（圖／翻攝靠北妙天 退蓮座自救會）

值得注意的是，講座還會佛心贈送咖啡券4張、火鍋券4張，也就是說信徒上完課，可以直接到樓下用餐。對此，大批網友在網路發起連署「妙天師父暫停上課」，「一人配四張火鍋卷，若有100人上課，就有400人群聚吃火鍋，這麼長的時間，恐成防疫缺口，一旦有人是超級傳播者，後果不堪設想，加上信徒來自台灣四面八方，搭乘不同交通工具來上課，這傳播速度之快，加速台灣人的恐懼！」

▲網友轟停辦！（圖／翻攝連署網頁）

▲第一梯次暫停舉行！（圖／翻攝妙天報名網頁）

目前妙天官方尚未對外說明，不過實際到講座報名網頁，第一梯次時間已趕緊喊卡，改成「防疫期間，因應疫情狀態調整，日期另行通知。」至於第二、三梯次隨然沒更動，但官方有備註強調「暫定日期，因應疫情調整」。

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