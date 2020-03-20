　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妙天教增免疫力「佛送4張火鍋咖啡券」　網轟群聚：連署停辦！官方一串字回應

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼國會政黨聯盟公布不分區立委名單,妙天。（圖／翻攝國會政黨聯盟臉書）

▲妙天要辦「防疫講座」，全台人怕爆！（示意圖／翻攝國會政黨聯盟臉書）

記者劉維榛／綜合報導

最近網路發起「連署妙天師父暫停上課」，就怕成了防疫老鼠屎！原來Seafood的師父「悟覺妙天」將在4月11日舉辦「如何提升免疫力以自保」的講座，據悉場地最多可容納300人，一次課程長達3小時，就怕爆發群聚感染風險。

臉書社團《靠北妙天 退蓮座自救會》，在本（3）月10日曾轉貼一則妙天的演講公告，內容如下：

請繼續往下閱讀...

生命健康受到威脅時的對應之道！

瘟疫、病毒橫行時，如何提升免疫力以自保?

罹患器官腫瘤時，如何有效應對、活化細胞、延長壽命?

預防器官細胞病變，如何有效加強生命力，保持氣脈暢通，循環良好，身心安泰?

課程方面，分三梯次進行，每梯次四堂講座，從4月11日開課，幾乎囊括了4、5、6月的周六假期，每次課程長達3小時。地點部分，位在林口文化三路二段的某大樓8樓，據《TVBS》報導，場地最多可容納近300人，更讓人擔憂的是，屬於密閉空間且座位間隔相當近。

▲▼妙天教增免疫力「佛送4張火鍋券」　網轟群聚：連署停辦！官方一串字回應（圖／翻攝）

▲講座還送火鍋、咖啡券！（圖／翻攝靠北妙天 退蓮座自救會）

值得注意的是，講座還會佛心贈送咖啡券4張、火鍋券4張，也就是說信徒上完課，可以直接到樓下用餐。對此，大批網友在網路發起連署「妙天師父暫停上課」，「一人配四張火鍋卷，若有100人上課，就有400人群聚吃火鍋，這麼長的時間，恐成防疫缺口，一旦有人是超級傳播者，後果不堪設想，加上信徒來自台灣四面八方，搭乘不同交通工具來上課，這傳播速度之快，加速台灣人的恐懼！」

▲▼妙天教增免疫力「佛送4張火鍋券」　網轟群聚：連署停辦！官方一串字回應（圖／翻攝）

▲網友轟停辦！（圖／翻攝連署網頁）

▲▼妙天教增免疫力「佛送4張火鍋券」　網轟群聚：連署停辦！官方一串字回應（圖／翻攝）

▲第一梯次暫停舉行！（圖／翻攝妙天報名網頁）

目前妙天官方尚未對外說明，不過實際到講座報名網頁，第一梯次時間已趕緊喊卡，改成「防疫期間，因應疫情狀態調整，日期另行通知。」至於第二、三梯次隨然沒更動，但官方有備註強調「暫定日期，因應疫情調整」。

►婆媽們快點進來！75%酒精乾洗手在這

ET快訊
蘋果發布「iPhone限購令」　受限型號曝光
直擊北部高中封校內部現場！6人防護衣包緊緊全面消毒
彰化警官爽遊土耳其回來了！　被網罵翻回應了
南部又一大學生新冠肺炎確診！從法國返台後足跡曝光
購物天后被控外遇李宗瑞　前夫「拿床上證據片」：白色內衣一樣的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台百例確診地圖曝光　台北26人最多、新北25、 桃園13、台中9、高雄8

去日本爽玩確診！案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

質疑「台灣蓋牌」！陳時中罕見怒了　外國檢驗數據一比：打爆一堆國家好嗎

影／爸猛練棒式！2貓「窩背塞肚皮」熱心幫監督　網笑：快被壓扁了

團體夜闖台北明星高中「拍性愛片」！他爆料：這是我們班　苦主現身

境外移入確診病例連環爆　黃智賢：陳時中不願面對現實

今天是「超級整除日」！本世紀只有9天　錯過再等5年

妙天教增免疫力「佛送4張火鍋咖啡券」　網轟群聚：連署停辦！官方一串字回應

直擊北部高中封校首日急消毒！年長教師不熟「線上教學系統」憂影響課程

一天一千元供三餐！高雄設「防疫小棧」共有63個隔離床位

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳宗憲「憂鬱症不知足」挨轟盼不要曲解　吳姍儒：他身經百戰，沒什麼需要心疼的！

怕貓跑走！媽顧著問候牠秒關門　女兒還在門外...網笑：被除戶了

今天是「超級整除日」！本世紀只有9天　錯過再等5年

妙天教增免疫力「佛送4張火鍋咖啡券」　網轟群聚：連署停辦！官方一串字回應

直擊北部高中封校首日急消毒！年長教師不熟「線上教學系統」憂影響課程

一天一千元供三餐！高雄設「防疫小棧」共有63個隔離床位

台人屯貨都先從衛生紙下手？網友神解原因...免治馬桶成亮點

看不下去囤貨潮！「既然那麼愛搶…」他曝1妙招做善事：還拿一箱衛生紙

剛去法國實習！南部又一大學生新冠肺炎確診　返台後足跡曝光

「為了你，我堅守崗位！」呼吸治療師17字暖文…萬名網友哭：我們會乖乖在家

國人瘋囤貨！營業前擠爆好市多　衛生紙+泡麵狂塞推車…排隊大媽哀號：夭壽喔

入境逃難潮畫面曝...桃機一早湧2200人！檢疫人員忙翻　她曝：回台班機非常滿

鋼鐵部長累了...陳時中立院備詢「摀臉閉目」　下午再趕記者會

等了6個月！Android 11終於為Pixel 4添「睜眼才可解鎖」機制

女大生高捷紅線世運站突落軌　列車急煞不及輾過...夾輪下當場死亡

2020台北國際成人展夢幻卡司掰了！因疫情停辦　主辦損失3000萬

澳航停飛國際線裁員2萬人　鼓勵失業員工「可以改去超市上班」

今天是「超級整除日」！本世紀只有9天　錯過再等5年

藝人放無薪假！《戲說》女星感恩演「蛙精」　使壞被打罵潑水伺候

布魯塞爾如空城！超市限制進出…照樣搶購一空　口罩缺貨民眾戴手套採買

國際原油期貨今天續漲！西德州上漲4.25%　布蘭特上漲2.14%

洞爺水辺の里財田露營場　溫泉街車程10分鐘　美食、煙火不漏接

生活熱門新聞

回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

友確診一晚溺水兩次　網紅曝慘況

北部「哪一所」高中生確診！家長都知道

西班牙留學生群聚「同系3確診」

長輩群組勸囤貨領錢　網曝光對話

22歲女紐約回台　22小時全穿防護衣

南部大學生確診！剛從法國返台

一表揭「確診8人旅遊史」　法籍男台北趴趴走

春分一路暖3天！下波變天時間點曝

發燒後「台北街頭狂奔」！移工逃跑原因曝

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

新竹市破功　全台淨土還有8縣市

TRE台北國際成人展取消　粉絲一片哀嚎

更多熱門

相關新聞

鋼鐵部長累了...陳時中立院備詢「摀臉閉目」　下午再趕記者會

鋼鐵部長累了...陳時中立院備詢「摀臉閉目」　下午再趕記者會

衛福部長陳時中身兼中央流行疫情指揮中心指揮官，每天除了忙著防疫工作還要開記者會，近日更要到立法院備詢。他20日一早出席立院備詢，走下備詢台在座位上時，除了不時跟身旁的官員對話，還被目擊到數度「摀臉閉目」，似乎相當疲倦，為防疫忙到沒時間休息的「鋼鐵部長」讓不少網友相當心疼。

搶囤生活必需品「徒刑7年」　高檢通令「速查嚴辦」

搶囤生活必需品「徒刑7年」　高檢通令「速查嚴辦」

「國家實驗室一天檢驗3200件」蔡英文：疫情進入第二階段艱困戰

「國家實驗室一天檢驗3200件」蔡英文：疫情進入第二階段艱困戰

蘇貞昌、陳時中掛保證：健保沒要修理台商

蘇貞昌、陳時中掛保證：健保沒要修理台商

蘇貞昌鬆口：口罩已計畫解禁 「未來可寄海外親人」

蘇貞昌鬆口：口罩已計畫解禁 「未來可寄海外親人」

關鍵字：

防疫妙天火鍋群聚感停辦

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

江蕙「全聯掃貨20包」　回家發現GG了！

回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

《臉讚時代》李治勛「急性敗血症」驟逝

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

即／松山區富民公園「1女子掛在樹上」亡

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

5女揪團健身　4天後2人收病危通知

友確診一晚溺水兩次　網紅曝慘況

周揚青反擊！PO照「給羅志祥難看」

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

洗澡洗太久積水流出！桃園女被前女友「活活打死」

即／加州發布禁足令　4000萬人受影響

外國人禁入台…網紅夫妻「才剛完婚就要分開」

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面