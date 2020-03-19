謹慎防堵防疫破口　雲林縣即日起納骨塔不開放進入祭祀

▲雲林縣長張麗善宣布，清明節將至為防堵從各地返鄉民眾在未知旅遊史及接觸史狀況下群聚，即日起至4月10日公設納骨塔採開門不開放，也呼籲私設納骨塔配合政府防疫作為，讓民眾在戶外空曠場所上香追思。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣日前2例確診，縣府防疫部署19日上午召開擴大縣務會報，縣長張麗善與各鄉鎮公所進行視訊會議，以為降低群聚示範；會議中提及，清明節將至為防堵從各地返鄉民眾在未知旅遊史及接觸史狀況下，公設納骨塔採開門不開放，也呼籲私設納骨塔配合政府防疫作為，讓民眾在戶外空曠場所上香追思。

縣長張麗善表示，雲林縣到目前為止二起確診案例係屬境外移入，入境後逕送醫院負壓隔離病房，沒有進入社區，請民眾不要轉傳任何不實的消息，以免觸法受罰，以免群聚感染風險，各公部門如必要舉辦時以戶外場地為優先；並遵行室內一百人以下，人與人保持一公尺以上的距離，戶外五百人以下也保持一定的距離，以維護安全。

清明節將至依照國人傳統習俗，旅外宗族親人均返鄉祭祖，張麗善表示，目前各公所均提前完成公墓納骨塔環境清潔消毒工作，因納骨塔內部環境壅擠，人與人無法達一公尺以上距離，即日起至4月10日即日起採開門但不開放民眾進入措施，請民眾於納骨塔外上香祭祀，避免進入納骨塔內。

民政處表示，私設納骨塔將會盡力協調配合政府防疫作為，讓民眾在戶外空曠場所上香追思，避免處於密閉空間群聚風險中，並宣導民眾分流平日掃墓、網路祭祖、不入塔祭祀及不辦法會等防疫措施，慎終追遠也要兼顧防疫。

民俗專家李寶全表示，慎終追遠雖重要，但防疫期間在納骨塔外祭拜也可以，清明節當天即使在家中對祖先牌位慎重準備祭祀相同能表達孝思，如必須前往納骨塔也為減少人潮，可請親人代為上香轉達孝意也可，均不影響孝心表達。

▲雲林縣長張麗善宣布，清明節將至為防堵從各地返鄉民眾在未知旅遊史及接觸史狀況下群聚，即日起至4月10日公設納骨塔採開門不開放。（圖／二崙鄉油車公墓納骨塔/記者蔡佩旻翻攝）

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