北檢徵26名檢察官助理　檢座發文幫徵才：國會受苦了可以過來

▲北檢徵26名檢察官助理16日起報名，檢察官林達發文幫徵才。（圖／資料照）

記者黃宥寧／台北報導

台北地檢署近日公告115年檢察官助理招考簡章，首度大幅擴編招募26人，月薪至少新台幣5萬元，報名時間自今（16）日起至12月22日止。北檢檢察官林達也在臉書發文協助宣傳，並以一句「如果在國會受苦了，可以考慮過來～」，替嚴肅的司法徵才多添幾分幽默感，也透過社群平台替招募作業擴大宣傳，吸引注意。

近年詐欺案件層出不窮，從假投資、假檢警到新型態網路詐騙，各地檢署承辦量持續攀升，檢察官長期面臨人力吃緊問題。法務部自2023年起推動增設檢察官助理制度，希望由具法律背景的人員協助檢察官彙整卷證、分析案件，減輕第一線辦案負擔。北檢此次一次招募26人，也被視為因應詐騙案件暴增的重要人力補強。

根據北檢今年公告的招考簡章，本次甄選將依成績順序擇優錄取正取26名，並列備取若干名納入儲備候用名冊，如本署認無適合人選，得不足額錄取或從缺。報名資格須為中華民國國民，未具雙重國籍，非大陸地區人民來台定居設籍未滿10年者，且無公務人員任用法、公務人員考試法所列不得任用或應迴避情事，並須為國內外經教育部承認之大學以上法律系所或相關系所畢業，非法律系所者亦須修習民法、刑法、刑事訴訟法、行政法等主要法律科目12學分以上。

甄試方式分為筆試與口試，各占總成績50%。筆試科目為刑事法，包含刑法、刑事訴訟法及特別刑法，考試時間2小時，採選擇題及申論或實例題方式，成績擇優參加口試；口試則就應試者的一般常識、法律專業、儀表談吐、工作經驗及細心度等進行綜合評分，口試成績未達70分者不予錄取。筆試名單及地點將於12月29日下午4時公告，明年1月6日上午舉行筆試，口試名單於1月12日下午公告，並於1月14日分批進行口試。

▲北檢徵檢察官助理，12月16日開始報名（示意圖／AI製）

北檢指出，檢察官助理主要協助檢察官分析詐欺案件爭點、彙整相關事證資料、製作卷證分析報告及附表，並協助法律問題研究、校對書類、實行公訴、製作簡報、建置詐欺案件資料庫及辦理刑事訴訟相關幕僚作業，並非單純行政性質。

待遇方面，檢察官助理屬約用人員，適用《勞動基準法》，試用期3個月，薪資自360薪點起敘，月薪50,076元，若具高等考試、相當高等考試或專門職業及技術人員高等考試及格資格者，則自376薪點起敘，月薪52,301元，相關金額均已內含依法應自行負擔的勞健保費用。

北檢也提醒，檢察官助理因業務性質特殊，依規定自離職之日起3年內，不得在其離職前3年內曾任職的檢察署或對應法院執行律師相關業務，另須通過體格檢查及素行調查，如有不良紀錄或報名資料不實者，將不予錄取或隨時解約。北檢強調，面對詐欺犯罪手法不斷翻新、案件量快速成長，檢察官助理已成為偵查體系中不可或缺的人力，期盼有志投入司法工作的法律人加入團隊，一起替第一線辦案分擔重擔。