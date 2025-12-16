　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北檢徵26名檢察官助理　檢座發文幫徵才：國會受苦了可以過來

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲北檢徵26名檢察官助理16日起報名，檢察官林達發文幫徵才。（圖／資料照）

記者黃宥寧／台北報導

台北地檢署近日公告115年檢察官助理招考簡章，首度大幅擴編招募26人，月薪至少新台幣5萬元，報名時間自今（16）日起至12月22日止。北檢檢察官林達也在臉書發文協助宣傳，並以一句「如果在國會受苦了，可以考慮過來～」，替嚴肅的司法徵才多添幾分幽默感，也透過社群平台替招募作業擴大宣傳，吸引注意。

近年詐欺案件層出不窮，從假投資、假檢警到新型態網路詐騙，各地檢署承辦量持續攀升，檢察官長期面臨人力吃緊問題。法務部自2023年起推動增設檢察官助理制度，希望由具法律背景的人員協助檢察官彙整卷證、分析案件，減輕第一線辦案負擔。北檢此次一次招募26人，也被視為因應詐騙案件暴增的重要人力補強。

根據北檢今年公告的招考簡章，本次甄選將依成績順序擇優錄取正取26名，並列備取若干名納入儲備候用名冊，如本署認無適合人選，得不足額錄取或從缺。報名資格須為中華民國國民，未具雙重國籍，非大陸地區人民來台定居設籍未滿10年者，且無公務人員任用法、公務人員考試法所列不得任用或應迴避情事，並須為國內外經教育部承認之大學以上法律系所或相關系所畢業，非法律系所者亦須修習民法、刑法、刑事訴訟法、行政法等主要法律科目12學分以上。

甄試方式分為筆試與口試，各占總成績50%。筆試科目為刑事法，包含刑法、刑事訴訟法及特別刑法，考試時間2小時，採選擇題及申論或實例題方式，成績擇優參加口試；口試則就應試者的一般常識、法律專業、儀表談吐、工作經驗及細心度等進行綜合評分，口試成績未達70分者不予錄取。筆試名單及地點將於12月29日下午4時公告，明年1月6日上午舉行筆試，口試名單於1月12日下午公告，並於1月14日分批進行口試。

▲▼ 。（示意圖／AI製）

▲北檢徵檢察官助理，12月16日開始報名（示意圖／AI製）

北檢指出，檢察官助理主要協助檢察官分析詐欺案件爭點、彙整相關事證資料、製作卷證分析報告及附表，並協助法律問題研究、校對書類、實行公訴、製作簡報、建置詐欺案件資料庫及辦理刑事訴訟相關幕僚作業，並非單純行政性質。

待遇方面，檢察官助理屬約用人員，適用《勞動基準法》，試用期3個月，薪資自360薪點起敘，月薪50,076元，若具高等考試、相當高等考試或專門職業及技術人員高等考試及格資格者，則自376薪點起敘，月薪52,301元，相關金額均已內含依法應自行負擔的勞健保費用。

北檢也提醒，檢察官助理因業務性質特殊，依規定自離職之日起3年內，不得在其離職前3年內曾任職的檢察署或對應法院執行律師相關業務，另須通過體格檢查及素行調查，如有不良紀錄或報名資料不實者，將不予錄取或隨時解約。北檢強調，面對詐欺犯罪手法不斷翻新、案件量快速成長，檢察官助理已成為偵查體系中不可或缺的人力，期盼有志投入司法工作的法律人加入團隊，一起替第一線辦案分擔重擔。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台版普羅旺斯爆紅！　遊客爆滿車亂停
經典賽中華隊唯一在台公開賽事　票價、啦啦隊36人出爐
快訊／魔鷹續留！合約總值曝
快訊／基隆-石垣島渡輪　7項完整票價公布
翁曉玲喊砍總統薪水　總統府：尸位素餐立委！總預算已躺4個月
獨／孤兒護理師車禍亡！育幼院長聞道歉：原諒你…雙方悲苦身世曝
幕後／竹市選戰國民黨擬續挺高虹安拚連任　藍白合作模式曝
高雄大火狂燒4hrs！濃煙竄天「白天變黑夜」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

52歲女賊撬開機車坐墊偷5千！熱褲犯案畫面曝　網友：阿姨辣喔

北檢徵26名檢察官助理　檢座發文幫徵才：國會受苦了可以過來

煞車失靈！瑞芳106線轎車墜落山谷　51歲女受困…命大僅輕傷

基隆黑幫命案內幕　死者曾登門嗆聲搞破壞！驚嚇槍手雙親惹殺機

獨／孤兒護理師車禍亡！育幼院長聞道歉：原諒你…雙方悲苦身世曝光

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

清潔員侵占殘值2402元廢電腦　獲緩刑繳15萬「怨判太重」被打臉

嘉科台積電工地奪命意外！變壓器倒塌釀1死　承包商被起訴

高虹安二審絕地大逆轉！囚7年4月變半年　貪汙無罪理由曝

頂級藝伎豆是假貨緊急下架　歐客佬咖啡道歉：行政流程疏失

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

52歲女賊撬開機車坐墊偷5千！熱褲犯案畫面曝　網友：阿姨辣喔

北檢徵26名檢察官助理　檢座發文幫徵才：國會受苦了可以過來

煞車失靈！瑞芳106線轎車墜落山谷　51歲女受困…命大僅輕傷

基隆黑幫命案內幕　死者曾登門嗆聲搞破壞！驚嚇槍手雙親惹殺機

獨／孤兒護理師車禍亡！育幼院長聞道歉：原諒你…雙方悲苦身世曝光

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

清潔員侵占殘值2402元廢電腦　獲緩刑繳15萬「怨判太重」被打臉

嘉科台積電工地奪命意外！變壓器倒塌釀1死　承包商被起訴

高虹安二審絕地大逆轉！囚7年4月變半年　貪汙無罪理由曝

頂級藝伎豆是假貨緊急下架　歐客佬咖啡道歉：行政流程疏失

緝毒犬Xylon退役變成「露營達狗」　小主人最期待放學牠來接

冬天收衣服！他一穿上「崩潰爆2字」爆共鳴：活幾十年還是被晃

殯儀館領亡子衣物　老父回家倒進洗衣機「驚見他大腦」

今年第5大！外資狂砍台股595億　2金控入列提款排行榜

當爸不到1年！趙正平爆「想把兒子退回去」　承受壓力崩潰：當初沒想清楚

抖音「禁唱衰經濟」　未認證帳號不能發表財經內容

長榮航空推精選航線73折優惠　桃園-香港來回3123元起

2025Q3科學園區房價再下修！　台南園區季跌4.7%最深

快訊／俄校園爆持刀攻擊1死3傷　嫌劫持人質反鎖教室內

高虹安貪污案為何變無罪？律師分析5原因「顏寬恒哭死」　曝可上訴

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

社會熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

即／大發工業區塑膠粒工廠大火　濃煙狂竄快戴口罩

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

即／高虹安涉詐領助理費大逆轉！二審僅依偽造文書判6月

快訊／高虹安重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴

「便當法官」施志遠　私下接案遭送評鑑

當場撞死垃圾車女作業員　賓士男酒測值0.95

即／高雄塑膠廠大火 ！員工頭髮燒焦逃命

台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷

更多熱門

相關新聞

無號碼自稱郵局又轉警察　男求證警成功阻詐

無號碼自稱郵局又轉警察　男求證警成功阻詐

46歲陳姓男子日前接獲一通未顯示來電號碼的電話，對方自稱「台北郵局」，謊稱有人持其雙證件辦理借貸，並涉及異常金流，甚至表示已通報警方協助調查，隨後要求加入假冒警察的 LINE 帳號，企圖以「監管帳戶」等話術誘導操作。陳男察覺有異，他想起警方反詐宣導，立即求助里港警方，拆穿騙局。

國營事業失寵！中油甄試報考低於8000人　連2年錄取率衝破10%

國營事業失寵！中油甄試報考低於8000人　連2年錄取率衝破10%

柯文哲曝法庭發言：天啊！台灣司法怎會變這樣　檢察官摧毀社會信任

柯文哲曝法庭發言：天啊！台灣司法怎會變這樣　檢察官摧毀社會信任

國台辦嗆民進黨禁小紅書「踐踏民主」　徐國勇反酸：全世界最荒謬

國台辦嗆民進黨禁小紅書「踐踏民主」　徐國勇反酸：全世界最荒謬

吐槽沒受理過小紅書詐騙　刑事局狂電基層警

吐槽沒受理過小紅書詐騙　刑事局狂電基層警

關鍵字：

北檢檢察官助理招考司法徵才詐騙案件

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面