確診108例爆搶購潮！賣場貨架40分鐘清空一輪　她傻眼：中元節再拿來拜拜

▲新冠肺炎疫情衝擊民眾觀感，各地賣場紛紛出現大量購物民眾，貨架上快來不及補貨。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎確診案例持續增加，19日下午中央流行疫情指揮中心又有最新公布，今天國內再新增8起新冠肺炎確診病例，總計目前國內確診數，再攀新高來到108例。消息一出各地紛紛出現物資搶購囤積潮，雲林縣各大賣場、超市或生鮮市場都出現民眾購買潮，店員補貨不停手，民生用品、泡麵、乾糧等都是熱銷商品。

家樂福中區公關部經理胡志光表示，新冠肺炎疫情持續升溫，雲林家樂福在銷售量與進貨量部分都有成長，雖不像北部或南部購買人潮明顯，但比起以往同期銷售量都成長2到3成。

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大賣場陳姓員工指出，他從早上就感覺人潮有逐漸增加的跡象，今日一整天都在補貨鋪貨到現在都沒有停過，衛生紙、濕紙巾等用品補充上架，每個架位平均不到40分鐘就得補一次。

林內鄉張姓民眾說， 沒什麼好搶的，又不是戰時，搶衛生紙是不是該查查賣衛生紙的，搶酒精口罩沒話說，一些民生物品供貨都正常，要未雨綢繆也不是這樣子。

在麥寮鄉工作的關姓民眾則表示，有缺的時候再買，台灣目前控制狀況尚可，與其買一堆乾糧，還不如多運動增加抵抗力，如果一味恐慌，只會讓整個社會風氣更波動，對事情並沒有幫助。關小姐說，更何況，現在買一堆，我相信會留到七月中元節再拿出來拜拜的。

▲新冠肺炎疫情衝擊民眾觀感，各地賣場紛紛出現大量購物民眾，貨架上快來不及補貨。（圖／記者蔡佩旻攝）



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