斗六林頭公墓改建公園　清出14門骨骸安奉八德公墓

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林頭公墓位於斗六公正派出所後方，派出所建地亦屬公墓用地部分撥用，2013年公墓遷葬後由斗六公所管理維護，2019年4月經里長與多位民代於代表會提案。市長林聖爵著手籌劃並由公所自籌經費，規劃綠化美化公園，日前動工整地再度挖出14門骨骸，將清潔整理後安奉於八德公墓享萬年香火。

▲斗六市林頭里鄰里公園新設工程3月9日開始動工，向下開挖4米的深度，共找到14門骨骸，將安奉於八德公墓享萬年香火。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市林頭里鄰里公園新設工程於2019年4月由林頭里長張雅筑建議經市民代表林益豪於代表會提案。斗六市長林聖爵鑒於斗六市林頭里尚無鄰里公園供里民休憩，裁示納入109年度辦理。綠美化公園工程位於南聖路旁(公正派出所後測)占地約6700米平方公尺，規劃有公園廣場、環園步道、體健設施、兒童遊具及相關燈具安全設施，契約金額為298萬元整，預定於4月中旬開工，6月中旬完工。

▲林聖爵指出，公所將規劃社區費及工程費用湊齊將近4百多萬，希望把這塊6分多的土地打造成為林頭里休閒最好的公園，讓附近居民清晨及晚上都有非常好的休閒、運動、生活空間。（圖／記者蔡佩旻攝）

林頭里長張雅筑表示，在整地開工前有預料土中可能會有先人骨骸遺留，遂開工前另爭取了三天法會及整地工程，法會中向此地遺留先靈稟明，如有挖掘骨骸出土，將循傳統儀式將其清洗整理後，加以安置，後於3月9日開始動工，向下開挖4米的深度，共找到14門骨骸，將安奉於八德公墓，享萬年香火。

林頭里長張雅筑強調，整地部分後續會再翻一次土，大約2米1的深度，於最後檢視確認完全乾淨後，才會開始進行工程；未來除了綠化美化公園讓鄰近居民有適宜運動休憩空間外，因地目屬於農業區 無法蓋建築物，但目前市公所已著手進行爭取地目變更，不排除建設多功能場館予社區民眾活動使用。

▲斗六市長林聖爵指出，因地目屬於農業區 無法蓋建築物，但目前市公所已著手進行爭取地目變更，不排除建設多功能場館予社區民眾活動使用。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六市長林聖爵表示，林頭公墓在謝市長任內即公告禁葬及遷葬，一直到2018年就任後已遷葬完畢，每次開市民政會議與里民大會，附近居民都建議可建置全功能公園或場館，市公所今年將規劃社區費及工程費用湊齊將近4百多萬，我們希望把這塊6分多的土地，打造成為林頭里休閒最好的公園，讓附近居民清晨及晚上都有非常好的休閒、運動、生活空間。

▲斗六市林頭里鄰里公園新設工程3月9日開始動工，向下開挖4米的深度，整地部分後續會再翻一次土，大約2米1的深度，於最後檢視確認完全乾淨後，才會開始進行公園建造工程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市林頭里鄰里公園新設工程3月9日開始動工，向下開挖4米的深度，共找到14門骨骸，將安奉於八德公墓享萬年香火。（圖／記者蔡佩旻翻攝）







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