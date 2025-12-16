外送接單驚見「陪吃晶華buffet」 再給小費！釣出過來人：真的吃過

▲晶華酒店栢麗廳。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

即時貨運平台Lalamove主打「什麼都能送」，小到送文件，大到運沙發。就有外送員分享，接到超乎想像的訂單，不是取貨送貨，而是被邀請「陪吃飯」，有客人在平台下單，透露手上有兩張台北晶華酒店栢麗廳的Buffet餐券，想要找人一起吃飯，超狂內容讓網友看傻直呼「這單根本賺翻！」

有外送員在臉書社團「Lalamove北部快送討論區」發文，貼出一張訂單截圖，訂單顯示為「現在去取件」，地點在台北市中山北路二段39巷，也就是知名的台北晶華酒店附近。客人在備註欄寫道「今晚6pm，晶華酒店栢麗廳吃飯，我有兩張餐券，愛吃Buffet的人再接此單，此單是自助餐吃到飽。」

平台上標示這是一筆「彈性訂單」，完成任務還能領取126元外送費。據了解，晶華酒店栢麗廳平日自助晚餐每人1680元，週五、周六、周日則是2088元，另外再加1成服務費。原PO表示，看到的當下有點心動，但後來冷靜思考，擔心會被「仙人跳」，便拒絕了。

▲原PO接到有趣的訂單。（圖／翻攝自FB）



貼文曝光，網友驚呼連連，「這張我看到時約30秒被接走，然後過了1分鐘又出現，第一個接的人可能後來看備註內容，然後又取消了吧」、「應該是獨身貴族」、「這單也太賺」、「這麼好啊，免費吃到飽還有小費拿」、「沒有限女性耶」。有內行人透露，「我有看到，他有先在lala賴群約人，沒人要去，他才下單的。」

還有網友分享遇過的奇葩訂單，「我去吃過建設公司，代表參加婚宴，還有新人進場，很誇張，在新北市政府裡面辦的。不用包（紅包），是原本包好的人要去，可是不能去所以找拉拉，一開始說要簽到就好，後來就說要進去吃。」