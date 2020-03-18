雲林私人游泳池紛爭　民代股東指控董事長不開股東會還打人

▲林岳璋說，17日到清泉灣用公司電話打給吳博忠，但吳僅回應不開股東會隨即掛電話，才會前往公司隔壁吳博忠的住處找人，結果一進門就被吳博忠打了一拳，還用言語辱罵髒話。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一家民營游泳池17日發生負責人與股東打架衝突，游泳池負責人吳博忠於臉書張貼聲明書，指與股東、現任議員林岳璋為其持有股份並無職銜起爭議互毆；林岳璋18日召開聲明會指出，是為負責人不開股東會易引發爭執，而爭執過程是遭吳博忠辱罵、毆打並無還手，雙方均驗傷將互相提出傷害告訴。

斗六清泉灣健康世界已開業20多年，目前股東有4人共18股，其中林岳璋占有1股，吳博忠一人14股，林岳璋目前是現任議員，吳博忠曾任四湖鄉長及議員，目前已年逾80歲。林岳璋表示，歷年都是農曆年後開股東會議，今年遲遲未開，他因經營理念問題，主動要求開股東會，卻遭拒絕並掛電話。

林岳璋說，昨天到清泉灣用公司電話打給吳博忠，但吳僅回應不開股東會隨即掛電話，才會前往公司隔壁吳博忠的住處找人，結果一進門就被吳博忠打了一拳，還用言語辱罵髒話，目前已完成驗傷及報案，將向吳博忠提出傷害、恐嚇、毀謗、公然污辱等告訴。

吳博忠則表示，雲林縣議員林岳璋為清泉灣股東，佔有1/18股份,並無任何頭銜以及職位。倘因此產生爭議，與公司無關。3月17日上午9時，雲林縣議員林岳璋開車至私人住所，涉嫌言語辱罵致互毆，目前已備案驗傷並將提出傷害告訴。

警方表示，全案目前已進入調查程序，由於現場監視器沒有錄到衝突當時畫面，全案還有待調查釐清。

▲斗六清泉灣健康世界已開業20多年，目前股東有4人共18股，其中林岳璋占有1股，吳博忠一人14股，林岳璋目前是現任議員，吳博忠曾任四湖鄉長及議員，目前已年逾80歲。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六清泉灣健康世界17日晚上於臉書發布負責人吳博忠親筆簽名聲明稿。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林岳璋說18日上午召開記者會發出聲明稿。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林岳璋說，昨天到清泉灣用公司電話打給吳博忠，但吳僅回應不開股東會隨即掛電話，才會前往公司隔壁吳博忠的住處找人，結果一進門就被吳博忠打了一拳，還用言語辱罵髒話。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲吳博忠則表示，3月17日上午9時，雲林縣議員林岳璋開車至私人住所，進行言語辱罵致互毆，目前已備案驗傷並將提出傷害告訴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►偷偷分享少女秘密！



【其他新聞】

►新冠肺炎雲林縣首例確診 境外移入收治負壓病房

►李日貴砂石場去年鑽探採檢 重金屬「唯一超標點」…非李家承租地

►雲林確診案例遭網傳「古坑人…」 衛生局已移請警察局查辦

►雲林縣公務員禁出國 張麗善：民意代表更應以身作則

►「爸爸救我」詐騙老梗 水林農會行員機警通報助7旬翁保住68萬