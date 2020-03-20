蘇貞昌、陳時中掛保證　沒有為「黃安們」修理台商





▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

為避免「黃安們」濫用健保，民進黨立委林俊憲日前喊出要修法，調高「黃安們」的健保費。相關議題一出，不少藍營人士提出不同意見，國民黨立委溫玉霞20日質詢時就強調不該一竿子打死台商們。對此。行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中同聲掛保證，絕對沒有要修理台商的意思。

不滿「黃安們」濫用健保，民進黨立委林俊憲日前表示，將提案修法針對一年沒在台灣居住滿183天、無法提出收入證明、沒有繳稅紀錄者，新增健保繳納的第七類，未來健保費將從749元增加到最高1萬2000元。

溫玉霞20日在立法院質詢時質疑，如果健保費要針對台商們提高，會讓大家大反彈，因為健保黑洞不是台商造成的，不該一竿子打翻一船人。

對此，陳時中回應，沒有要修理台商的問題，重點是根據能力來付費，國民都是一律的待遇。確實每個人的能力不同，有些人覺得說，海外所得沒辦法在台灣被呈現出來，有低繳的情況，重點是研究怎麼樣量能付費，展現公平的精神。

蘇貞昌強調，立法院是國會，尊重立委的提案，重點在台灣健保是世界都稱讚，這麼好的健保不能讓他倒掉，政府態度就是兩個，要讓健保永續存在還有要公平，對付台商的訊息是假訊息。