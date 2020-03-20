　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌、陳時中掛保證　沒有為「黃安們」修理台商

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

為避免「黃安們」濫用健保，民進黨立委林俊憲日前喊出要修法，調高「黃安們」的健保費。相關議題一出，不少藍營人士提出不同意見，國民黨立委溫玉霞20日質詢時就強調不該一竿子打死台商們。對此。行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中同聲掛保證，絕對沒有要修理台商的意思。

不滿「黃安們」濫用健保，民進黨立委林俊憲日前表示，將提案修法針對一年沒在台灣居住滿183天、無法提出收入證明、沒有繳稅紀錄者，新增健保繳納的第七類，未來健保費將從749元增加到最高1萬2000元。

溫玉霞20日在立法院質詢時質疑，如果健保費要針對台商們提高，會讓大家大反彈，因為健保黑洞不是台商造成的，不該一竿子打翻一船人。

對此，陳時中回應，沒有要修理台商的問題，重點是根據能力來付費，國民都是一律的待遇。確實每個人的能力不同，有些人覺得說，海外所得沒辦法在台灣被呈現出來，有低繳的情況，重點是研究怎麼樣量能付費，展現公平的精神。

蘇貞昌強調，立法院是國會，尊重立委的提案，重點在台灣健保是世界都稱讚，這麼好的健保不能讓他倒掉，政府態度就是兩個，要讓健保永續存在還有要公平，對付台商的訊息是假訊息。

ET快訊
蘋果發布「iPhone限購令」　受限型號曝光
直擊北部高中封校內部現場！6人防護衣包緊緊全面消毒
彰化警官爽遊土耳其回來了！　被網罵翻回應了
南部又一大學生新冠肺炎確診！從法國返台後足跡曝光
購物天后被控外遇李宗瑞　前夫「拿床上證據片」：白色內衣一樣的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳宗憲「憂鬱症不知足」挨轟盼不要曲解　吳姍儒：他身經百戰，沒什麼需要心疼的！

怕貓跑走！媽顧著問候牠秒關門　女兒還在門外...網笑：被除戶了

鋼鐵部長累了...陳時中立院備詢「摀臉閉目」　下午再趕記者會

新北封場館防疫　柯文哲稱「適當就好」：別疫情結束前經濟先垮

ET民調／8件最希望政府做的個人經濟政策　第3名是「降低貸款利率」

學校3萬人與50人同SOP？柯文哲：2人確診就停課要修

防疫旅館太貴？柯文哲：百分之百免費大家就亂用

疑網軍帶風向掀「囤貨潮」　蔡清祥：已鎖定對象「追查到底」

ET民調／禁止外國人入境還不夠 9成3民眾認為隔離措施應更嚴格

「國家實驗室一天檢驗3200件」蔡英文：疫情進入第二階段艱困戰

ET民調／萬人歸國掀恐慌　72％民眾擔心自己染上新冠肺炎

雲端最前線／ET民調／疫情重創？86%憂經濟大衰退！

叫學習扶助童上台！國小校長當全校面「人越多老師越丟臉」　網怒：不配當校長

鋼鐵部長累了...陳時中立院備詢「摀臉閉目」　下午再趕記者會

等了6個月！Android 11終於為Pixel 4添「睜眼才可解鎖」機制

女大生高捷紅線世運站突落軌　列車急煞不及輾過...夾輪下當場死亡

2020台北國際成人展夢幻卡司掰了！因疫情停辦　主辦損失3000萬

澳航停飛國際線裁員2萬人　鼓勵失業員工「可以改去超市上班」

今天是「超級整除日」！本世紀只有9天　錯過再等5年

藝人放無薪假！《戲說》女星感恩演「蛙精」　使壞被打罵潑水伺候

布魯塞爾如空城！超市限制進出…照樣搶購一空　口罩缺貨民眾戴手套採買

國際原油期貨今天續漲！西德州上漲4.25%　布蘭特上漲2.14%

政治熱門新聞

為何不早點封關？　呱吉揭最大難處

兒子設計罷韓T恤　陳時中回應了

快訊／新北市宣布醫院、護理之家20日起全面禁止探病

台南公務員爽飛土耳其：出國是我的權益

民眾瘋囤貨...貨很多盡量買！蘇貞昌再出神招　6萬網友搶蓋「美食」樓

蘇貞昌曝光「糧食、衛生紙」存量：非常足夠！盡量買貨很多！

陳建仁揭這些國家都來問台灣防疫

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

江啟臣呼籲蔡英文頒緊急命令　黃智賢氣炸！

民眾瘋搶衛生紙 蘇貞昌鼓勵多消費：趁機囤貨牟利「絕對嚴懲」

北市防疫旅館曝光！14天要價12萬

趙少康揭為何有錢有閒年輕人狂中鏢

快訊／侯友宜宣布：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩週

黃智賢轟陳時中害慘台灣人

更多熱門

相關新聞

新北封場館防疫　柯文哲提「力不可用盡」

新北封場館防疫　柯文哲提「力不可用盡」

新冠肺炎疫情不斷延燒，新北市昨宣布，公有封閉型場館暫停對外開放2周，但隔壁的台北市不跟進封館，採用實名制、控制人流方式，繼續開放。對此，柯文哲20日上午受訪回應，疫情短期內不會結束，「不要說疫情還沒結束我們經濟先垮掉」，戰略上還是「力不可用盡」，做適當的防護就可以。

阿根廷全國居家隔離　違者刑法處罰

阿根廷全國居家隔離　違者刑法處罰

防疫旅館太貴？柯P：百分之百免費大家就亂用

防疫旅館太貴？柯P：百分之百免費大家就亂用

搶囤生活必需品「徒刑7年」　高檢通令「速查嚴辦」

搶囤生活必需品「徒刑7年」　高檢通令「速查嚴辦」

網軍帶風向掀囤貨潮？蔡清祥：已鎖定對象查到底

網軍帶風向掀囤貨潮？蔡清祥：已鎖定對象查到底

關鍵字：

蔡英文蘇貞昌武漢肺炎肺炎防疫口罩N95陳其邁賴清德外交部歐江安

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

江蕙「全聯掃貨20包」　回家發現GG了！

回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

《臉讚時代》李治勛「急性敗血症」驟逝

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

即／松山區富民公園「1女子掛在樹上」亡

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

5女揪團健身　4天後2人收病危通知

友確診一晚溺水兩次　網紅曝慘況

周揚青反擊！PO照「給羅志祥難看」

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

洗澡洗太久積水流出！桃園女被前女友「活活打死」

即／加州發布禁足令　4000萬人受影響

外國人禁入台…網紅夫妻「才剛完婚就要分開」

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面