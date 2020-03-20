哄抬、囤積生活必需品可判7年　高檢令各地檢署「速查嚴辦」

▲中和好市多賣場20日出現搶購潮，高檢署呼籲抬價囤積民生、防疫必需品小心觸法。（圖／記者陳雕文攝）

記者劉昌松／台北報導

針對全國各大賣場連日出現乾糧、飲食、衛生紙等民生物資遭搶購一空的情形，高檢署20日呼籲，如果意圖抬高記格而囤積糧食、農產等必須飲食，或防疫物資，甚至為了影響貨物交易記格散布不實訊息，依法最重可能面臨7年以下有期徒刑，高檢並通令全國地檢署密切注意，如有違法，要速查嚴辦。

新冠肺炎（COVID-19）疫情急速升溫，從政府公告確診人數破百，並決定限制外籍人士入境等相關防疫措施後，民間出現搶購民生物資風潮，高檢署對此發布新聞稿，呼籲國人正面正向應對疫情發展，不要一昧跟風搶購囤積貨物，造成社會不安。

▲各地賣場連日出現乾糧等貨品遭搶購一空的情形。（圖為資料照／ETtoday攝）

高檢署指出，如有意圖抬高交易價格，囤積糧食、農產品或其他民生必需的飲食物品，或經行政院公告的生活必需用品或防疫物資等，無正當理由不應市銷售，或以強暴、脅迫妨害前開貨品販運，或有意圖影響前開貨品交易價格，而散布不實資訊等，均屬違法行為，依《刑法》、《傳染病防治法》等規定，可分別判處罪種7年、5年、3年、2年以下之刑事責任，如果利用廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯前開之罪，可再加重其刑至二分之一。

高檢署並已責成所屬檢察機關啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，主動聯繫各地警政、消費者保護、公平交易等相關主管或權責機關，並配合稽查，如有涉及刑事責任，依法速查嚴辦；若涉及違反行政罰，則移由權責機關依法裁處。

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