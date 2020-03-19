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世界銀行失守！華府總部2員工確診　總裁：可能會有更多例

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▲世界銀行,WB,world bank。（圖／路透社）

▲世界銀行（World Bank）旗下2名在華盛頓辦公的員工確診新冠肺炎。（圖／路透）

文／中央社華盛頓18日綜合外電報導

根據《路透社》取得的員工備忘錄，世界銀行（World Bank）總裁馬爾帕斯（David Malpass）表示，世界銀行集團旗下兩名在華盛頓辦公的員工，確診罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。

馬爾帕斯表示，這是世界銀行集團各組織通報的首批確診病例，但未來幾天和幾星期可能會有更多確診病例。

距離世界銀行不遠的國際貨幣基金（IMF）有員工確診感染新冠肺炎後，兩個機構13日建議總部員工和承包商在家遠距辦公。這兩組織的員工和承包商總人數約達1萬9000人。

這兩個組織也站在國際最前線，因應新冠肺炎引發的經濟衝擊。

馬爾帕斯表示，世銀將採取所有可行措施，確保員工安全，並尊重確診者的隱私，善盡保密義務。

他表示，第一名確診患者目前在家由家人照護，個案於本月6日最後一次出入世銀大樓，當時未出現症狀，且僅接觸過一人。世銀已通知被患者接觸的這個人留意是否出現症狀。

衛生官員已判定不需要進行進一步調查，其他世銀員工沒有感染的明顯風險。

馬爾帕斯表示，至於第2起個案，由於世銀甫接獲通報，還在釐清細節當中。

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