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上周1乘客確診！郵輪傳奇號3800人↑昨在邁阿密「無檢測」直接下船

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▲地中海郵輪公司的傳奇號郵輪。（圖／路透）

▲地中海郵輪公司的傳奇號發生新冠肺炎確診病例。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎擴散，郵輪鑽石公主號、至尊公主號先後爆發疫情，地中海郵輪公司的「傳奇號」（MSC Meraviglia）也出現病例，一名乘客8日下船之後確診，但同一艘船仍繼續其他旅程，超過3800人於15日在美國佛州邁阿密下船，沒有接受任何檢測。公司方面表示，經過公衛單位的許可，才讓乘客離開。

綜合《邁阿密先驅報》、《商業內部》報導，傳奇號一名乘客經歷8天航行後於8日下船，未料幾天後確診。曾與患者接觸的工作人員被隔離，但船隻繼續航行，下一趟旅程載有100多名乘客與船員，15日結束的旅程則有3877人在邁阿密下船，一些人直接前往邁阿密國際機場，可能飛往全美各地。

傳奇號並未在海上停留、隔離，針對乘客與船員實施檢測。一名15日下船的匿名乘客透露，雖然他曾對此提出疑問，最後卻仍什麼都沒有，「我以為我們會接受某種檢測，他們卻什麼也沒做，我們直接就走下了船，沒有針對任何人實施任何檢查……如果我們真的有（染疫），將會散播到全國各地。」

地中海郵輪公司澄清，美國公衛單位審查了旅客與船員航行期間的健康相關文件之後同意放行，而且船上沒有任何人出現症狀。發言人戈德法布（Alyssa Goldfarb）說，「我們與加拿大健康部門、美國疾病管制與預防中心（CDC）以及邁阿密港口密切合作，按照所有要求，遵循必須的指示。」

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