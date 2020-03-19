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誰是媽媽的最愛？紐約州長與CNN主播「兄弟爭寵直播秀」搞笑鬥嘴畫面曝光

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▲主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）與哥哥紐約州長安德魯．古莫（Andrew Cuomo）（圖／Chris Cuomo臉書、路透）。

▲CNN主播克里斯．古莫（左）與紐約州長安德魯．古莫（右）是親兄弟，2人在採訪直播中鬥嘴。（左圖／翻攝Chris Cuomo臉書、右圖／路透）。

記者吳美依／綜合報導

美國紐約州長安德魯．古莫（Andrew Cuomo）於17日接受CNN採訪，談及新冠肺炎疫情。他提到宵禁措施時坦言自己並不喜歡這個詞彙，因為小時候被父親規定門禁時間，接下來卻越來越離題，突然與主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）鬥嘴爭執「誰才是媽媽最喜歡的兒子」。原來2人就是親兄弟，在節目中意外上演逗趣的「爭寵直播秀」。

州長安德魯受訪時表示，他不喜歡「宵禁」這個字眼，因為小時候被父親規定宵禁時間，直到現在仍然不滿，卻被主播克里斯反駁「這對你來說是最不重要的問題。」他話鋒一轉，爆料弟弟「總是在違反宵禁，惹一大堆麻煩。」

克里斯立刻回應，「我不相信規則」，並且試圖結束採訪，卻又突然補了一句，「古莫州長，我很感謝你來上節目，我愛你，我為你的工作感到驕傲，我知道你為了你的（紐約）州努力工作，但不管你有多辛苦，總是有時間打電話給媽媽。她想要聽聽你的聲音，告知你一聲。」

安德魯表示，在上節目以前就已打電話給母親，「順道一提，她說我是她最愛的孩子。好消息是，她說你是她第二喜歡的，第二受寵的兒子克里斯。」

克里斯趕緊反駁，「她從來沒有那麼說過……我不敢相信你對我的觀眾撒謊，你把整個採訪的可信度毀了，我剛剛就應該結束的。」此時，州長卻持續用調侃的口吻強調，「媽媽第二喜歡的兒子，聽話喔！」

兄弟倆跨界合作討論疫情，採訪尾聲卻爆出意外的「爭寵直播秀」，使得原本嚴肅的氣氛變得稍微輕鬆一些，兩人在鬥嘴的過程中也不時憋笑。最後，主播克里斯向州長表示，「保重，與你的人民同在，我很謝謝你上節目。我愛你，哥哥。」

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