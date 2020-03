誰是媽媽的最愛？紐約州長與CNN主播「兄弟爭寵直播秀」搞笑鬥嘴畫面曝光

▲CNN主播克里斯.古莫(左)與紐約州長安德魯.古莫(右)是親兄弟,2人在採訪直播中鬥嘴。(左圖/翻攝Chris Cuomo臉書、右圖/路透)。

記者吳美依/綜合報導

美國紐約州長安德魯.古莫(Andrew Cuomo)於17日接受CNN採訪,談及新冠肺炎疫情。他提到宵禁措施時坦言自己並不喜歡這個詞彙,因為小時候被父親規定門禁時間,接下來卻越來越離題,突然與主播克里斯.古莫(Chris Cuomo)鬥嘴爭執「誰才是媽媽最喜歡的兒子」。原來2人就是親兄弟,在節目中意外上演逗趣的「爭寵直播秀」。

州長安德魯受訪時表示,他不喜歡「宵禁」這個字眼,因為小時候被父親規定宵禁時間,直到現在仍然不滿,卻被主播克里斯反駁「這對你來說是最不重要的問題。」他話鋒一轉,爆料弟弟「總是在違反宵禁,惹一大堆麻煩。」

CHRIS CUOMO: There's always time to call mom. She wants to hear from you. Just so you know.



ANDREW CUOMO: I called mom just before I came on this show. By the way, she said I was her favorite. Good news is she said you are her second favorite. Second favorite son, Christopher. pic.twitter.com/wogd0oP2tb