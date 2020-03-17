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伊朗怕爆！憂監獄再成病毒溫床　竟釋放「85000囚犯滿街跑」

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▲▼監獄。（圖／免費圖庫pxhere）

▲新冠肺炎疫情爆發，伊朗宣布暫時釋放8.5名囚犯。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎（Covid-19）疫情全球擴散，伊朗目前已經累計14,991例、853人染疫死亡。皇室法院17日宣布，將暫時釋放8.5萬名囚犯，其中也包括「與國安議題相關」的政治犯。據了解，德黑蘭當局尚未透露這些囚犯何時必須返回監獄服刑。

綜合《路透社》、《中東之眼》報導，伊朗皇室法院發言人伊斯馬利（Gholamhossein Esmaili）於17日表示，為了應對新冠肺炎大流行，將暫時釋放大約8.5萬名囚犯，其中也包括政治犯，「大約50％的獲釋者是與國安議題相關的囚犯……在監獄中，我們也採取預防措施對抗疫情。」他並沒有提及囚犯返回監獄的時間或日期。

伊朗官方數據指出，國內累計14,991人確診、853起死亡病例，應對措施招致國際批評。但當局表示，美國的制裁嚴重阻礙防疫行動，他們在全球檢測、防護設備供應短缺方面所受到的打擊非常嚴重。聯合國駐伊朗人權特別報告員10日表示，他已經要求德黑蘭，從過度擁擠、疾病叢生的監獄中暫時釋放所有政治犯。

伊朗此前就曾實施類似做法。司法部長9日在高級司法委員會會議上表示，為了預防疫情進一步擴散，全國法院已批准釋放約70000名的囚犯，患有潛在疾病的囚犯被優先釋放。但他並未回應囚犯何時必須返回監獄。

►伊朗撐不住了？1000萬人接受檢測...竟「21萬人有症狀」

►影／伊朗創單日紀錄97死破1.2萬確診　總統痛批美國制裁：嚴重阻礙防疫

►防監獄病毒擴散　伊朗宣布「7萬囚犯已臨時釋放」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 

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