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舊金山灣區700萬人「禁足21天」全美最嚴！市長：防疫新常態

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▲美國,加州,舊金山,卡斯楚戲院,Castro Theatre,新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國加州舊金山的民眾經過知名的卡斯楚戲院（Castro Theatre）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者周世惠舊金山16日專電

舊金山灣區衛生官員今天宣布，從明天開始的3個星期，包括矽谷在內的當地民眾若沒有特別需要，必須留在家裡防疫不可出門，多數商家將會暫停營業。

舊金山市長布里德（London Breed）說，「除非必要」，舊金山市民從今天午夜起必須待在家隔離防疫，直到4月7日。

布里德說，「這是新常態，為了保護公共健康暫時的新常態。」雖對民眾每天的生活會有影響，但是無需恐慌。

美西當地時間今天下午官方宣布，對舊金山、聖克拉拉（Santa Clara）、聖馬提歐（San Mateo）、馬林（Marin）、 康特拉哥斯達（Contra Costa） 、阿拉美達（Alameda）等舊金山灣區的6個郡下了「禁足令」。加州聖克魯斯郡（Santa Cruz County）稍後也宣布加入這個防疫陣線，至少有7郡受到影響。

聖馬提歐市長高索茲（Joe Goethals）表示，這可能是全美國在公共衛生方面有關民眾行動的管理，採取最嚴格措施的地方。

這項無預警地的命令，顯示疫情在舊金山灣區的嚴峻，疫情衝擊全美科技重鎮矽谷等地，將有700萬民眾受到影響。

官員表示，這些措施是基於公共衛生專家建議避免疫情傳播快速，但必要的政府單位與重要的商店仍然會營業，像是警察局、消防單位、醫院、民生物資賣場、銀行、藥局、加油站和外帶食物的餐廳。

在全加州7個死亡案例中，3例來自舊金山灣區。截至當地時間16日，舊金山灣區通報有280確診，其中科技公司聚集的矽谷聖克拉拉郡有超過130例。

舊金山的衛生官員柯法克斯醫生（Dr. Grant Colfax）指出，「民眾可以帶狗散步，或跟家人出去走走，但是要保持6英尺（約182公分）的距離。」

柯法克斯說，「只要團結，我們將會度過這場難關」。

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