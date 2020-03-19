疫情衝擊全球經濟！蔡英文請大家安心：和其他國家相比台灣仍相對穩健





▲蔡英文總統府內談話。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文19日下午在總統府發表談話，回應外界關心之疫情及經濟相關議題。蔡英文致詞時提到，新冠肺炎疫情衝擊全球，不過要請大家安心，因為和其他國家相比，台灣的整體經濟還是相對穩健。

蔡英文表示，疫情對全球經濟及金融市場的衝擊，正在持續擴大之中，台灣當然無法倖免。但要請國人放心，台灣經濟雖然受到疫情的影響，但和其他國家比較，整體經濟的表現仍然相對穩健。

為了因應疫情的衝擊，對於經濟動能的維持、產業振興和金融安定，政府也都做了超前部署。蔡英文指出，在產業紓困與振興方面，除了運用600億元防疫特別預算，加速落實產業的紓困，政府還有約400億元移緩濟急的預算及各項基金，總計約1,000億元可以投入紓困與振興經濟計畫。也不排除在必要時，進一歩擴大支出規模，全力穩定國內產業，以及提供從業人員適足的照顧。

對於這一次受到衝擊最深的觀光及交通產業，尤其是航空相關產業的紓困與振興，蔡英文提到，將專案處理，除了特別預算內近200億元的規模以外，會再另行籌措一百億，總共提供300億元規模，協助業者渡過難關。這些預算也會協助航空業者取得超過500億規模的融資。 另外，也會由「前瞻基礎建設計畫」編列300多億元，協助觀光及交通產業的業者轉型與長期發展。

蔡英文提及，在強化經濟成長動能方面，已經要求行政院，在最短時間內落實政府部門及國營事業的投資與採購，今年馬上可以投入資本門的投資，預算準備已經達到8,700多億。 也要加速推動包括前瞻基礎建設計畫等擴大內需計畫；並且全力協助民間加速投資。

至於台商回流及投資台灣方案，蔡英文說，到現在為止，累積的計畫投資金額，已經超過9,000億元，其中從去年開始執行，到今年底的投資，會執行達5,000億元的規模。也請行政院盤整邊境管制對於各項商務往來及投資，可能產生的一些影響，並且有效處理這些問題，使商業和投資可以順利進行。

另外，針對外界關心的金融安定層面，蔡英文強調，近日台股的重挫，難免引起市場不安的情緒。但台灣的經濟基本面很好，資金也很充沛；政府已經採取了實際行動，維持匯市穩定與股市動能，國安基金也密切注意國際金融市場的動態，可以即時因應。 所有的資源，也已經在戰備狀態。政府也會隨時召開高層財經應變會議，因應外部快速的國際財經情勢變化。