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川普自稱「戰時總統」！派遣海軍醫療船、引《國防生產法》拚防疫

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普談及新冠肺炎疫情時，自比為「戰時總統」。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普18日表示，將派遣海軍醫療船「安慰號」與「仁慈號」分別進駐東西岸協助防疫，也將援引《國防生產法》（The Defense Production Act）促進口罩、呼吸器等設備的生產。根據五角大廈，2艘船艦上分別備有1000張病床，用以收治創傷患者，紓解民間醫院治療新冠肺炎的壓力。

綜合CNN、《政客》報導，川普18日宣布，將把醫療船安慰號（USNS Comfort）派遣至紐約港、仁慈號（USNS Mercy）前往西岸協助防疫，「它們的狀態非常好！」他形容自己是「戰時總統」（Wartime President），「我的意思是說，這是我們正要抗爭的……這裡的情勢非常嚴峻。」

▲美國海軍醫療船安慰號（USNS Comfort）。（圖／路透）

▲美國海軍醫療船安慰號（USNS Comfort）。（圖／路透）

▲美國海軍醫療船仁慈號（USNS Mercy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍醫療船仁慈號（USNS Mercy）。（圖／達志影像／美聯社）

五角大廈發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）說，仁慈號幾天以內就能出發，但安慰號仍在進行維修作業，預計花費2周時間完成布署。紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）等民主黨人士也呼籲川普採取戰爭心態，要求聯邦政府動用特殊權力協助各州防疫。

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／路透）

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）表示，五角大廈正在準備2艘醫療船的布署。（圖／路透）

五角大廈透露，2艘海軍醫療船各有1000張病床，將與「各式野戰與遠征醫院」一同布署到東西海岸。國防部長艾斯培（Mark Esper）坦言，此舉無法有效遏止疫情，但藉由收治其他創傷患者，可將民間醫院的醫療資源集中用於新冠肺炎，「紓解壓力並釋出、開放傳染疾病病房。」

此外，川普也提到韓戰時用於管制鋼鐵與採擴產業的《國防生產法》（The Defense Production Act）。他宣布將援引這項法條，強制生產需求激增的呼吸器、口罩等防護用具。

根據聯邦緊急事務管理署，《國防生產法》旨在「加速、擴大美國工業的資源供應，以利支持軍事、能源、太空與國土安全計畫」，也就是說，川普援引此法以後，政府可以指示國內產業增加生產關鍵醫療用品。

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