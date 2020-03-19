武漢確診、疑似病例「雙清零」！李蘭娟籲不能放鬆…兩大問題要注意

▲武漢市首次確診病例、疑似病例均無新增。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

根據最新疫情通報，3月18日0—24時，武漢市確診病例、疑似病例均無新增，這是疫情發生以來，首次出現「雙零」。接下來防疫重點是什麼？大陸工程院院士李蘭娟指出，之後主要有兩大問題不能放鬆，不然疫情很有可能會「死灰復燃」。

李蘭娟表示，第一，要密切關注社區和發熱門診的防控工作，「還有沒有潛在感染者？有沒有死灰復燃的情況？社區防控還要非常小心，絕對不能放鬆。」她指出，「每個醫院的發熱門診一定要更加規範開展，所有發熱病人都必須到發熱門診，發熱門診必須對其進行流感、新冠病毒檢測，萬一有陽性的，要切實按照流行病學的要求隔離，包括密切接觸者也要隔離，發現一個隔離一個，不要造成新的流行。」

李蘭娟說，第二，境外輸入的問題很嚴峻，「境外的新冠病毒攜帶者、潛伏期病人隨時可能來到中國，有可能導致第二波疫情的傳染和流行，因此各個城市都要提高重視度，武漢也一樣。」另外，她認為，武漢還要繼續加強對重症患者的救治不能放鬆，盡最大努力挽救重症患者的生命。

大陸國家衛健委專家組成員蔣榮猛表示，零新增不代表戰疫結束，不代表民眾可以放鬆警惕，因為病毒還存在不確定性，如病毒的傳播規律還沒有完全摸清、輕症患者和症狀不典型患者不易早期發現等，「隨著逐步恢復正常醫療秩序，閘門一開，仍有可能死灰復燃；因此，醫院和社區對可疑患者的排查還不能放鬆，市民也仍需保持謹慎小心。」

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