蔡英文重申「囤積必重罰」：物資足夠無需搶購

▲蔡英文總統府內談話。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

政治中心／綜合報導

新冠肺炎疫情全球大爆發，台灣境外移入確診個案也暴增，導致大賣場出現民眾搶購物資、囤積物資等現象，對此總統蔡英文19日於總統府發表敞廳談話中提到，如果有民眾囤積物資，政府一定重罰。

蔡英文表示，邊境管制是管理非必要人員流動，但物流方面仍是暢通的，各項民生物資國家都有存量；且政府已經有些準備，確保民生物資及防疫物資都能穩定供應，隨時發生哪項短缺，都會想辦法解決，沒有必要囤積，更不能炒作價格。

而對於上述此事僅是呼籲，我國有無法律能約束民眾囤積物資？蔡英文指出，現在台灣的法律結構是存在的，有很多法律可以處理相關事情，相信執法單位會特別注意。

此外蔡英文也透露，口罩實名制的分配，也會視需要逐步增加。

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