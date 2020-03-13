口罩實名制2.0「首日47萬筆訂單」　陳其邁QA講解：ATM轉帳免手續費！





▲陳其邁與防疫團隊向美國學者分享台灣大數據防疫。（圖／翻攝陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

口罩實名制2.0 12日正式上線，首日訂單超過47萬筆。行政院副院長陳其邁13日透過臉書替民眾「QA釋疑」。

陳其邁表示，口罩實名制2.0上線，昨天第一天已經有47萬筆預購，包括健保APP 36.6萬、eMask10.4萬。今天到下午一點為止，共25.2萬筆，其中健保APP 23.4萬、eMask1.8萬

陳其邁特別提醒民眾，同一人重複登記還是只會有一份口罩；另外，付款採簡訊通知付款，3月19日才會通知，若有收到電話通知，請直接撥打165反詐騙專線檢舉，不輕信。

另外，有一些較多人有疑惑的地方，陳其邁也以QA方式為民眾解釋。針對ATM轉帳是否要手續費？陳其邁說明，去年四月開始行政院已推出新政策，每個帳戶一天有一次500元以下轉帳交易不用手續費，歡迎多加利用。

至於如果已經登記購買口罩，是否還可以去藥局購買口罩？陳其邁回應，目前登記的是3月26日至4月1日這輪口罩，因此3月26日前不論是否登記，都還是可以在藥局、衛生局購買。

此外，包含合併運費、能否讓預購和拿到口罩的日子更接近的建議等等，各相關部會、熱血工程師們會持續評估、考量。

陳其邁也向立法院表達感謝，今天通過防疫特別預算。除了落實防疫外，也用在推動紓困和振興方案，協助各行各業度過難關。他強調，「有政府、請安心。全球武漢肺炎疫情不斷升溫，陪伴大家走過疫情，蘇貞昌院長、以及行政團隊，一定繼續衝。」