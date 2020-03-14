FB狂傳「外師出境未居家檢疫返校上課」？　彰化縣府證實：假訊息

▲家長po文稱外師返國沒有居家檢疫就返校上課，彰化縣政府證實此為假訊息。（示意圖／ETtoday資料照，讀者提供）

記者唐詠絮／彰化報導

臉書粉專有自稱家長留言，指彰化市內某間私立貴族幼兒園，聘外籍教師，出國沒有遵守14天居家檢疫規定，就返校上課，成為防疫漏洞，還讓100名幼童暴露在高風險中，焦急如焚問網友該怎麼辦，po文一出引發熱議，彰化縣政府主動調查，證實是假訊息，已經通知粉專將該篇po文下架，並將原po移請檢警調查。

該篇po文指出，該間貴族幼兒園內很多外籍老師只拿觀光簽證，必須3個月就出國一次再回校上課，而這名外師違反14天居家檢疫規定，校方也因為急於上課，讓居家只有7天的外師返校上課，還對老師們下封口令，讓網友們看到po文都大喊，趕緊去檢舉這家幼兒園。

《ETtoday》記者看到這篇po文後，也寫訊息給該粉專，請連絡該名家長，請他說明是哪家幼兒園發生這麼離譜的事，但都等不到家長回應。

縣府一得知有此po文消息，衛生局及教育處趕緊進行全面盤查後，貼文確認是假消息，已通知管理員下架，並由衛生局將原PO移請檢警調查。

教育處指出，目前縣內已經登錄的外籍教師有60餘人，都有做追蹤控管，家長若有疑慮可向教育處查詢或檢舉，或是要求業者出示外師的登錄證號，目前縣內並無美語外師進行居家簡易；而衛生局則強調50例確診病例也不是在彰化縣，是從事出版業更不是美語教師，請縣民不要恐慌。

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