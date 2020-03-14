翁章梁視察藥局衛生所口罩販售　重申衛生所販售時間

▲翁章梁視察藥局及衛生所口罩販售情形。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

為了解社區藥局及衛生所販售口罩情形，嘉義縣長翁章梁在六腳鄉長陳川崎的陪同下，先前往六腳鄉良信藥局，感謝藥師不辭辛勞無私奉獻；隨後到六腳鄉衛生所關心口罩販賣狀況，現場鄉親排隊秩序也相當良好。



為配合中央口罩實名制販售，嘉義縣共有119家社區藥局加入，藥師除了原有的藥事業務外，還要分裝販售及教與民眾防疫衛教；但為配合政策，自願擔任防疫先鋒，翁縣長也肯定他們的辛勞。此外，為便民服務並避開醫療門診交叉感染，縣府在11日宣布統一規定18鄉鎮市衛生所，固定在週一到週五下午2點到5點、六日上午9點到12點提供販售口罩服務。



12日下午，翁縣長先後前往良信藥局以及六腳鄉衛生所，除了關心口罩販售情況，同時也感謝工作人員，並肯定第一線接觸民眾的防疫人員辛勞。由於嘉縣老年人口多，許多長輩在面臨口罩實名制販售仍有許多疑問，如7天內又前往排隊購買口罩等情況。面對鄉親各式需求及問題，翁縣長指示單位人員，要能即時且妥善的因應，以免產生誤會。

翁章梁指出，口罩實名制上路多時，鄉親也逐漸熟練流程；但嘉縣老年人口多，若碰上老人家購買，單位人員就須多更仔細說明。由於國家隊生產口罩的能量提高，口罩購買片數也增加為3片，也許未來購買數量將會慢慢放寬。自從實名制實施以來，民眾大多都能配合，體現出優質素養；也讓台灣的防疫能量讓全世界看見。



衛生局提醒民眾，中央政府在12日推出「口罩實名制2.0」，民眾可透過健保卡、自然人憑證登入平台；或藉由健保快易通行動APP進行認證預購。鄉親若不熟悉網路操作，仍可透過原有藥局及衛生所等實體通路購買口罩。

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