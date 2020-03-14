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東森購物「防疫做公益」設地方農產專區　新北貢寮鮑上架！

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▲ 東北角得天獨厚海域環境　孕育在地美味「貢寮鮑」。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 東北角得天獨厚海域環境，孕育在地美味「貢寮鮑」。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

受新冠肺炎疫情影響，各行各業包含餐廳及水產盤商皆受衝擊，間接導致貢寮鮑銷售也受波及，新北市政府為因應此情勢並協助養殖業者度過難關，已採取加工及冷凍倉儲補助措施，向中央爭取延長大陸鮑禁止進口期間、漁業紓困貸款申請、媒合電商平台及生鮮團購等5大措施。在東森購物平台設立「新北專區」，新北市漁業處已媒合漁產及養殖業上架虛擬平台。

新北市漁業處已與貢寮區漁會洽談加工及倉儲補助措施，倘養殖戶清池後產量供過於求，將比照過往補助模式，鼓勵養殖戶將貢寮鮑進行加工及冷凍倉儲，有效延長貢寮鮑保存及銷售時間，並增加銷售通路。

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▲ 東北角得天獨厚海域環境 孕育在地美味「貢寮鮑」。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 新北市經發局協助與東森得易購股份有限公司合作，在東森購物平台設立「新北專區」。

新北市政府為維護貢寮鮑產業發展，前於2019年向中央爭取限制大陸鮑魚進口，並促成經濟部公告每年11月至翌年3月貢寮鮑產季期間，禁止大陸鮑魚來臺。現為因應新冠疫情影響，已函文請漁業署協助，建議中央延長禁止進口期間至5月底。另養殖戶倘受新冠肺炎影響有財務調度需求，新北市政府已向養殖戶宣導農委會釋出之紓困貸款方案，並協助向農委會申貸。

因新冠肺炎疫情，民眾減少外出消費，新北市經發局協助與東森得易購股份有限公司合作，在東森購物平台設立「新北專區」，新北市漁業處已媒合漁產及養殖業上架虛擬平台，擴增線上販售通路；另也與貢寮漁會合作，進行在地貢寮鮑生鮮團購活動，不用出門宅配到府品嘗生鮮貢寮鮑。

農業局長李玟表示，新冠肺炎對貢寮鮑產業由下而上影響到養殖產業，過往農曆春節前後，有多數企業辦理春酒或南部宴客辦辦理流水席，足以消化貢寮鮑產量，惟今年因大環境受肺炎疫情影響，各行各業包含餐廳及水產盤商皆受衝擊，導致貢寮鮑需求量降低。新北市府已針對產業祭出5大因應措施，幫助產業度過疫情衝擊。

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▲ 新冠肺炎衝擊貢寮鮑產業 新北市政府祭出五大因應措施。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 貢寮鮑產業受疫情衝擊，新北市政府祭出5大政策紓困。

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