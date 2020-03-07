江啟臣當選國民黨主席　卓榮泰：盼兩黨可以民主同行、台灣共贏





▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨主席補選7日晚間落幕，確定由江啟臣勝出。民進黨主席卓榮泰下午先透過臉書保是，由衷祝福國民黨主席補選順利完成，期盼兩黨可以「民主同行」。

國民黨7日舉行109年黨主席補選暨第20屆第2任中常委選舉，此次投票率約3成多，兩位候選人郝龍斌、江啟臣廝殺激烈，但所有縣市都是江啟臣勝，大約晚間6點各地開票結果陸續出爐，江啟臣當選新任黨主席，任期到到明年5月20日。

卓榮泰在開票之前提前表示，「由衷祝福國民黨主席補選順利完成」。他說，去年民進黨也進行差不多同樣情形的主席補選，一年多來民進黨努力改變黨的體質，勇敢面對接二連三的各種考驗，「我深知這是一條不能回頭的改革路，我們走過來了，期盼國民黨也能順利的走向未來！」

卓榮泰提到，補選的主席不會有太多的個人色彩，唯一的任務是讓黨機器重新運作起來，讓國人看見一個新的活力和方向感；過去一年因為有黨內初選及三場選舉，讓民進黨可以一直調整心態與腳步，這是國民黨沒有的契機，所以國民黨更要加強自我審驗的能力，才能清楚每一道改革的力量。

卓榮泰強調，「國民黨的朋友都應該知道，黨所面臨的除了黨內體質問題外，更有更難處理的一中、九二等問題，這些完全需要黨內人士明智的調整，就不是外人可以置喙了！」

文末，卓榮泰提前送上祝福，「稍後即將當選的新任主席，我要深表祝福，期盼未來兩黨可以民主同行、台灣共贏！」