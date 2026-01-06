兩段式左轉尚未全面取消　台東多處路口違規多

▲兩段式左轉未完全取消，警方遵守規定以免發生事故。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局交通警察隊指出，目前台東市仍有多處路口維持機車兩段式左轉規定，包括「更生路與傳廣路口」、「中華路與四維路口」、「更生路與四維路口」及「中華路四段與臨海路三段路口」等，皆設有藍色圓形「兩段式左轉指示牌」及待轉區。然而警方透過科技執法發現，仍有不少機車騎士為求方便，未依標誌指示直接左轉，違規情形相當常見。

交通隊表示，機車「未依規定兩段式左轉」行為，已違反《道路交通管理處罰條例》第48條第1項第2款規定，依法可處新台幣600元至1,800元罰鍰，提醒用路人切勿心存僥倖。

依據《道路交通安全規則》第99條規定，機車行駛至交岔路口準備左轉時，應依現場標誌或標線行駛；若內側車道設有禁行機車標誌或標線，應採兩段式左轉，不得由內側或其他車道直接左轉。此外，在三快車道以上的單行道道路，行駛於右側車道或慢車道的機車，亦應以兩段方式左轉。

交通警察隊隊長吳昇忠指出，目前兩段式左轉政策並未全面取消，排氣量250cc以下的機車騎士，在行經須兩段式左轉的路口時，仍應確實遵守交通號誌與相關標示。他強調，騎乘機車除依法行駛外，更應將行車安全列為首要考量。

吳昇忠也補充，若行經路口未設置明確兩段式左轉指示，但路況複雜、車流量大或視線受阻，機車騎士仍可主動採取兩段式左轉方式，以降低與其他車輛交織衝突的風險，確保自身及其他用路人的行車安全。