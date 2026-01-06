深入部落防詐騙　都蘭派出所走進文健站守護長者財產安全

▲都蘭派出所走進文健站守護長者財產安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升長者防詐騙意識，台東縣警察局成功分局都蘭派出所日前走入部落，前往都蘭社區發展協會文健站，進行反詐騙宣導。副所長許進德親自到場，透過口語說明及實際案例分享，向在場長者解析近期常見及最新詐騙手法，協助長者建立正確防詐觀念，現場互動熱絡。

許進德指出，近年詐騙手法不斷翻新，甚至有詐騙集團冒充警察或刑警身分，鎖定長者進行詐騙，透過電話或手機視訊方式，謊稱需製作筆錄或配合調查，逐步誘導被害人依指示操作，進而誤信對方要求，交付存款或轉帳，造成嚴重財務損失。

宣導過程中特別強調，警方若需製作筆錄，一定會請當事人親自前往就近派出所或相關機關辦理，絕不會透過手機視訊、通訊軟體或電話進行詢問，更不可能要求民眾交付現金、提款或操作ATM。許進德也提醒在場長者，詐騙話術雖然變化多端，但共同特徵皆為「要求給錢」，無論是轉帳、領現或任何金錢操作，只要涉及金錢，務必提高警覺。

成功分局表示，反詐騙宣導將持續深入社區與部落，透過面對面說明方式，協助長者清楚辨識詐騙話術與陷阱，強化防詐應變能力。警方也呼籲，民眾如接獲可疑電話或訊息，可立即撥打165反詐騙專線，或向就近派出所諮詢查證，共同守護自身與家人的財產安全。