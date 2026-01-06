過「油」不及！　陸女早晚「以油護膚」竟致臉脫皮如炸雞鱗片

▲林太太早晚厚敷精華液。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

福建福州一名林太太近日因覺得皮膚乾燥，跟風嘗試近來流行的「以油養膚」，沒想到短短一週內，臉部卻出現泛紅、刺痛與大量脫屑，就醫後被診斷為刺激性接觸性皮膚炎，反而讓膚況全面惡化。

據《起點新聞》報導，林太太為改善乾燥問題，停用原本的保濕水乳，每天早晚洗臉後直接厚塗精華液，未再搭配其他保養品。不料數日後臉部開始發紅、刺癢，用手一碰就掉皮屑，症狀持續加劇，只好前往醫院皮膚科求診。

接診醫師指出，林太太角質層含水量明顯偏低，皮膚屏障已受損，過量使用油類產品反而造成刺激，確診為刺激性接觸性皮膚炎早期。醫師建議，立即停用相關保養品，先以抗發炎藥物緩解不適，並逐步修復皮膚屏障。

▲林太太的臉瘋狂脫皮，整臉皮屑如炸雞鱗片。（示意圖／翻攝自微博）

杭州市第三人民醫院雷射美容科醫師孫佳怡也說明，「以油養膚」確實是近年不少品牌主打的概念，對乾性肌或混合偏乾膚質，在正確搭配下可能有幫助，但對本身皮脂分泌旺盛的大油肌、痘痘肌而言，反而容易堵塞毛孔，導致粉刺、痘痘加重。

孫佳怡指出，護膚油的作用主要是補充脂質層，有助於皮膚屏障修復，減少水分流失，但多數油類並不適合單獨使用，尤其是高濃度或純植物油，若缺乏補水步驟，反而可能讓皮膚更加乾燥或失衡。

報導指出，常見護膚油包括椰子油、荷荷巴油等植物油，以及二甲基矽油、甘油等礦物或合成油脂，雖具有一定保濕與調理效果，但過量或使用方式不當，可能引發痘痘、馬拉色菌毛囊炎等問題。專家提醒，保養仍須依個人膚質、環境與實際需求選擇合適產品，切勿盲目跟風。