快訊／江啟臣當選國民黨主席！　任期1年改革即刻啟動

▲中國國民黨立法委員江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨7日舉行109年黨主席補選暨第20屆第2任中常委選舉，此次投票率約3成多，兩位候選人郝龍斌、江啟臣廝殺激烈，但所有縣市都是江啟臣勝，大約晚間6點各地開票結果陸續出爐，江啟臣當選新任黨主席，任期到到明年5月20日。

黨主席補選、中常委選舉於上午8時至下午4時投票，投票完畢後隨即進行開票作業。依文傳會資料統計，黨主席補選選舉人數共345,971人，含各縣市黨部251,848人，黃復興個支黨部83,307人，海外通訊投票10,816人；全台投票所共計271個。

江啟臣日前接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，國民黨必須勇於跟社會對話，開啟與社會溝通的網絡，讓新思維進入這個老黨，自然而然就會有新東西出來，「這不是難，是要不要做的問題」，若國民黨願意做，很快會找到自己的百年經典，接近每個世代，一個想要執政的政黨，就應該涵蓋老中青壯的支持者，此外，他主張「KMT Redesign」，包括組織扁平化、溝通網路化、服務數位化、經營在地化、視野國際化五大面向，他相信KMT百年老店，除了在亞洲民主政治史上，號稱第一個民主政黨外，更能重新找到歷史定位和舞台。

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