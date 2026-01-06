停火10天就破功！柬軍誤射迫擊砲　泰兵受傷「總理怒喊備戰」

▲泰柬邊境又爆衝突。圖為泰國軍人。（示意圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

泰柬12月27日才剛簽署停火協議，未料僅僅維持10天就宣告破功。泰國6日指控柬軍越境攻擊，導致士兵受傷，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）更表示已經進入備戰狀態。同日，柬埔寨也宣稱邊境發生離奇爆炸事件，導致士兵受傷。

《法新社》報導，泰軍指控柬埔寨向泰國邊境的烏汶府（Ubon Ratchathani）發射迫擊砲，導致1名泰兵右臂遭彈片擊傷，目前正在住院治療，幸好並無大礙。儘管柬方宣稱是人員操作失誤造成，「無意向泰國領土開火」，但他們已警告柬軍謹慎行事，若再發生類似事件，泰軍可能被迫採取報復行動。

阿努廷則表示，「在軍方對軍方的層面，我們被告知這是意外事件，但我們正在尋求釐清如何究責。」他強調「停火協議遭到違反」，政府已向柬埔寨提出嚴正抗議。

▲柬埔寨也有士兵在邊境遭爆裂物波及受傷。圖為柬埔寨士兵。（圖／路透）



阿努廷警告，泰國擁有對柬埔寨「做出回應的能力」，儘管目前尚未啟動交戰規則（ROE）或採取任何報復行動，但強調軍方已經做好準備，任何回應都將由曼谷當局自主決定。

同一天，柬埔寨國防部發言人蘇契亞塔（Maly Socheata）表示，2名柬兵在與烏汶府接壤的柏威夏省（Preah Vihear）執行「組織與秩序維護任務」時，竟因垃圾堆「離奇爆炸」而受傷，他們已經住院治療，但其中1人傷勢嚴重。

蘇契亞塔指出，這起事件發生在被稱為「翡翠三角」（Emerald Triangle）的地區，也就是泰柬寮三國邊界交匯處。兩國邊境協調小組已針對涉及柬兵的事件進行討論，並且解決了相關問題。