110報案「救救我」成最後遺言！日女遭男友割喉　倒血泊亡

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣一名32歲女子6日凌晨在男友愛知縣的住處遭持刀攻擊，自行撥打110報警，但仍因全身頸部和腹部多處刺傷，送醫後不治身亡。警方在現場也發現被害人30多歲的男友頸部出血倒地，手上則持有利刃，送醫搶救後同樣不治身亡。警方初步判斷，男子是在攻擊女友後，自行了斷生命。

根據《日本放送協會》、《時事通信社》報導，警方於6日凌晨12時接獲110報案，一名女子致電通報稱，「救救我！」但隨即失去聯繫，警方透過手機定位系統迅速鎖定案發地點，然而當警方趕往事發公寓時，32歲被害女子馬場久瑠美已在客廳倒臥血泊中，頸部和腹部有明顯刀傷，緊急送往醫院搶救約2小時後宣告不治。

警方同時也在室內發現一名30多歲男性住戶，手持利刃坐在廁所馬桶上，頸部同樣有刀傷，意識模糊，送醫後也宣告不治。

警方初步研判，這名男性住戶與馬場久瑠美為戀人關係，兩人可能因感情糾紛爆發衝突，男方持刀刺傷女友後，在廁所內輕生。現場沒有第三人足跡，門窗也無遭破壞痕跡。

警方透露，馬場久瑠美生前曾向警方求助過，目前正深入調查是否與這起命案有關聯。事發地點是愛知縣豐川市的一處公寓2樓套房，而死者則是來自靜岡縣湖西市。

