　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

▲▼超商草莓季開跑，全家草莓優格霜淇淋回歸，還有多款草莓零食。（圖／業者提供）

▲超商草莓季開跑，全家草莓優格霜淇淋回歸，還有多款草莓零食。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商草莓季登場，全家便利商店自1月7日起「Fami!ce草莓優格霜淇淋」回歸，並同步上架多款草莓甜點與零食；7-ELEVEN則展開「莓粒good！」草莓季，整合甜點、烘焙、飲品與冰品等類別，推出超過20款草莓相關商品，提供草莓控多元選擇。

★全家草莓季　霜淇淋、甜點、零食齊上架

●草莓優格霜淇淋回歸

▲▼超商草莓季開跑，全家草莓優格霜淇淋回歸，還有多款草莓零食。（圖／業者提供）

▲全家草莓優格霜淇淋回歸。（圖／業者提供）

全家草莓季以「Fami!ce草莓優格霜淇淋」為主打，結合草莓果香與優格風味，並搭配限定草莓色系餅皮。APP隨買跨店取在1月7日前，推出「Fami!ce霜淇淋5支188元」快閃優惠。

▲▼超商草莓季開跑，全家草莓優格霜淇淋回歸，還有多款草莓零食。（圖／業者提供）

▲同步有「ASAMIMICHAN」紙杯、餅乾紙套。（圖／業者提供）

此波也是「ASAMIMICHAN」首次與台灣合作，推出限定款霜淇淋紙杯、餅乾紙套，粉嫩色系搭配療癒插畫、asamimi標誌性的可愛表情，十分療癒。

▲▼超商草莓季開跑，全家草莓優格霜淇淋回歸，還有多款草莓零食。（圖／業者提供）

▲全家草莓烘焙、甜點。（圖／業者提供）

●甜點、烘焙與鹹食

全家門市上架多款粉紅系甜點與烘焙商品，包含「草莓乳酪軟歐」45元、「草莓丹麥手撕包」45元、「美莓奶霜蛋糕」42元、「草莓優格三明治」39元、「minimore草莓厚奶雲餡泡芙」49元、「草莓貓貓塔」49元，以及季節回歸的「草莓大福」；鹹食同步推出「濃番茄火腿蛋包飯」89元。

●零食、飲品與加價購優惠

粉紅季同步推出多款零食與飲品，包含乖乖聯名商品「草莓煉乳金萱奶茶」、「玉米脆條草莓優格派對」、「草莓Q軟糖」等。

▲▼超商草莓季開跑，全家草莓優格霜淇淋回歸，還有多款草莓零食。（圖／業者提供）

▲全家草莓零食。（圖／業者提供）

還有日本全家Famimaru超夯「白草莓風味焦糖玉米小點」、Look甘王草莓夾心可可、韓國草莓風味棉花糖、嗨啾輕奢草莓氣泡飲軟糖、浪味仙草莓起司口味、甘樂草莓鮮果實軟糖等也引進來台。

1月7日至2月3日，指定零食任選「第2件8折、3件77折」，指定啤酒85折。購買ASAMIMICHAN聯名商品任3件，加39元，還可加購杯塞吊飾1個。

▼買指定商品任3件，加39元可獲得杯塞。（圖／業者提供）

▲▼超商草莓季開跑，全家草莓優格霜淇淋回歸，還有多款草莓零食。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN「莓粒good！」草莓季

●門市甜點、烘焙、吉伊卡哇聯名

7-ELEVEN甜點、烘焙此次推出6款限定新品，甜點包含與人氣角色 「吉伊卡哇」聯名合作推出「吉伊卡哇草莓卡士達麻糬泡芙」，以及「草莓Q皮半月燒」、「草莓可可蛋糕杯」，1月6日任選「第2件省10元」優惠。

▲▼7-ELEVEN草莓季。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN草莓季推出「吉伊卡哇」聯名甜點。（圖／業者提供）

常溫麵包則推出2入「草莓可頌」與「草莓蛋糕捲」，另有季節限定商品「草莓雙色年輪蛋糕」，提供不同餐期與場合選擇。

▲▼7-ELEVEN草莓季。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN「莓粒good！」草莓季，整合甜點、烘焙、飲品等。（圖／業者提供）

●飲品優惠

CITY TEA現萃茶聯名「蜜香伯爵拿鐵」每杯80元，1月6日全品項「第2杯半價」；果汁BAR「草莓特調牛奶」即日起至1月20日，單杯88折。

▲▼7-ELEVEN草莓季。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN草莓季預購、團購同步開跑。（圖／業者提供）

●預購、團購商品

7-ELEVEN草莓季串聯門市與i預購通路，《預購誌》即日起至2月15日指定品項「任選2件95折」。主打甜點包含拿破崙先生「爆量草莓牛奶派」、「草莓寶盒」、「草莓布丁寶盒」。

團購型商品另有「花蓮巨無霸糖葫蘆冰棍」草莓、番茄雙口味，以及「聖保羅草莓奶凍捲10入組」、「大湖草莓雙餡爆漿餐包6盒」、「日本草莓荔枝氣泡飲箱購」等多入數選擇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直播沒戴頭巾！狠父揪2兒子「榮譽處決」18歲女兒
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

免運戰火轉向訂閱制！蝦皮、酷澎59元對決

全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

全聯開賣「豬肚、豬小腸」方便自行料理　7-11使用在地米燉飯

摩斯推2款日系海味新品　漢堡王雙堡組合119元起

腰內肉掰掰！陳伊實測美國冷凍減脂　輕鬆享「瘦」新體驗

網熱議「4月前續約適用舊會費」　好市多證實：新辦會員也算

「達美樂X美樂蒂」推聯名套餐、披薩盒　迷你招牌燈只送不賣

超商周一限定咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2、全家第2杯10元

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

免運戰火轉向訂閱制！蝦皮、酷澎59元對決

全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

全聯開賣「豬肚、豬小腸」方便自行料理　7-11使用在地米燉飯

摩斯推2款日系海味新品　漢堡王雙堡組合119元起

腰內肉掰掰！陳伊實測美國冷凍減脂　輕鬆享「瘦」新體驗

網熱議「4月前續約適用舊會費」　好市多證實：新辦會員也算

「達美樂X美樂蒂」推聯名套餐、披薩盒　迷你招牌燈只送不賣

超商周一限定咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2、全家第2杯10元

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

黃仁勳「兆元宴」又要來了！最快1月再訪台灣　3大主要行程曝光

安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手

意識形態淪為政治人物算計的權力遊戲

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

丁噹邀原民小弟弟熱舞　被性感到：好了就好了！

消費熱門新聞

史上最短！NB 1.0K認真登場

金馬紅毯後　蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

好市多「4月前適用舊會費」網掀熱議

超商咖咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2、全家第2杯10元

全聯開賣「豬肚、豬小腸」內臟料理更快上桌

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

摩斯推2款日系海味新品　漢堡王雙堡組合119元起

免運戰火轉向訂閱制　蝦皮、酷澎59元對決

腰內肉掰掰！陳伊實測美國冷凍減脂

「達美樂X美樂蒂」推聯名套餐、披薩盒　迷你招牌燈只送不賣

全家福袋送「永豐金證券股票禮品卡」

超商連續5天「買1送1」懶人包！

更多熱門

相關新聞

全聯開賣「豬肚、豬小腸」內臟料理更快上桌

全聯開賣「豬肚、豬小腸」內臟料理更快上桌

內臟控有方便的新選擇了！全聯在超過800家門市販售「豬肚」、「豬小腸」等內臟食材，讓民眾能在家自行料理湯品與熱炒。7-ELEVEN則在鮮食中導入國產燉飯專用米，推出以在地稻米製作的法式料理燉飯商品，不同於進口米的即食選擇。

超商化身旅遊服務站　7月擴及全台7200間門市上線

超商化身旅遊服務站　7月擴及全台7200間門市上線

超商咖咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2、全家第2杯10元

超商咖咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買2送2、全家第2杯10元

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

ALin那魯seven eleven爆紅　7-11神回應

ALin那魯seven eleven爆紅　7-11神回應

關鍵字：

超商優惠7-11全家草莓季草莓霜淇淋

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

機師薪資單曝光！收入驚人

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面