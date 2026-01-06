全家草莓霜淇淋回歸　7-11季節限定甜點、飲品一次看

▲超商草莓季開跑，全家草莓優格霜淇淋回歸，還有多款草莓零食。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商草莓季登場，全家便利商店自1月7日起「Fami!ce草莓優格霜淇淋」回歸，並同步上架多款草莓甜點與零食；7-ELEVEN則展開「莓粒good！」草莓季，整合甜點、烘焙、飲品與冰品等類別，推出超過20款草莓相關商品，提供草莓控多元選擇。

★全家草莓季 霜淇淋、甜點、零食齊上架

●草莓優格霜淇淋回歸

▲全家草莓優格霜淇淋回歸。（圖／業者提供）

全家草莓季以「Fami!ce草莓優格霜淇淋」為主打，結合草莓果香與優格風味，並搭配限定草莓色系餅皮。APP隨買跨店取在1月7日前，推出「Fami!ce霜淇淋5支188元」快閃優惠。

▲同步有「ASAMIMICHAN」紙杯、餅乾紙套。（圖／業者提供）

此波也是「ASAMIMICHAN」首次與台灣合作，推出限定款霜淇淋紙杯、餅乾紙套，粉嫩色系搭配療癒插畫、asamimi標誌性的可愛表情，十分療癒。

▲全家草莓烘焙、甜點。（圖／業者提供）

●甜點、烘焙與鹹食

全家門市上架多款粉紅系甜點與烘焙商品，包含「草莓乳酪軟歐」45元、「草莓丹麥手撕包」45元、「美莓奶霜蛋糕」42元、「草莓優格三明治」39元、「minimore草莓厚奶雲餡泡芙」49元、「草莓貓貓塔」49元，以及季節回歸的「草莓大福」；鹹食同步推出「濃番茄火腿蛋包飯」89元。

●零食、飲品與加價購優惠

粉紅季同步推出多款零食與飲品，包含乖乖聯名商品「草莓煉乳金萱奶茶」、「玉米脆條草莓優格派對」、「草莓Q軟糖」等。

▲全家草莓零食。（圖／業者提供）

還有日本全家Famimaru超夯「白草莓風味焦糖玉米小點」、Look甘王草莓夾心可可、韓國草莓風味棉花糖、嗨啾輕奢草莓氣泡飲軟糖、浪味仙草莓起司口味、甘樂草莓鮮果實軟糖等也引進來台。

1月7日至2月3日，指定零食任選「第2件8折、3件77折」，指定啤酒85折。購買ASAMIMICHAN聯名商品任3件，加39元，還可加購杯塞吊飾1個。

▼買指定商品任3件，加39元可獲得杯塞。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN「莓粒good！」草莓季

●門市甜點、烘焙、吉伊卡哇聯名



7-ELEVEN甜點、烘焙此次推出6款限定新品，甜點包含與人氣角色 「吉伊卡哇」聯名合作推出「吉伊卡哇草莓卡士達麻糬泡芙」，以及「草莓Q皮半月燒」、「草莓可可蛋糕杯」，1月6日任選「第2件省10元」優惠。

▲7-ELEVEN草莓季推出「吉伊卡哇」聯名甜點。（圖／業者提供）

常溫麵包則推出2入「草莓可頌」與「草莓蛋糕捲」，另有季節限定商品「草莓雙色年輪蛋糕」，提供不同餐期與場合選擇。

▲7-ELEVEN「莓粒good！」草莓季，整合甜點、烘焙、飲品等。（圖／業者提供）

●飲品優惠

CITY TEA現萃茶聯名「蜜香伯爵拿鐵」每杯80元，1月6日全品項「第2杯半價」；果汁BAR「草莓特調牛奶」即日起至1月20日，單杯88折。

▲7-ELEVEN草莓季預購、團購同步開跑。（圖／業者提供）

●預購、團購商品

7-ELEVEN草莓季串聯門市與i預購通路，《預購誌》即日起至2月15日指定品項「任選2件95折」。主打甜點包含拿破崙先生「爆量草莓牛奶派」、「草莓寶盒」、「草莓布丁寶盒」。

團購型商品另有「花蓮巨無霸糖葫蘆冰棍」草莓、番茄雙口味，以及「聖保羅草莓奶凍捲10入組」、「大湖草莓雙餡爆漿餐包6盒」、「日本草莓荔枝氣泡飲箱購」等多入數選擇。