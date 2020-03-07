彰化國民黨員投票率4成　江啟臣大贏郝龍斌4811票

▲彰化縣長王惠美投票選黨主席。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨主席補選和中常委選舉7日舉行投開票，彰化縣共設置29個投開票所， 有23,588名黨員，彰化縣有新科立委謝衣鳳、連任縣議員曹嘉豪和青壯派黨務人員謝坤宏和台商謝坤宗等4人出馬角逐中常委，受到新冠肺炎影響投票率只有4成，下午開票結果，江啟臣7384票，郝龍斌2573票，得票率分別為74.16%與25.84%。

▲彰化縣國民黨員選黨主席。（圖／記者唐詠絮攝）

雖然新冠肺炎疫情嚴峻，但今天出門投票的黨員也不忘做防疫，幾乎都是戴著口罩前往，甚至也有長者在家人的陪同下前往投開票所投下神聖的一票。

▲彰化縣黨部主委投票選黨主席。（圖／記者唐詠絮翻攝）

全國要選出32名中常委，曹嘉豪坦言，身為彰化議員，多年在地方默默經營，為什麼決心投入這次全國性的國民黨中常委選舉，只因為真正的改變，不能只是空想或期待別人的轉變，而是要身體力行，因此才投入這場艱困的戰役。

▲角逐中常委的彰化縣議員曹嘉豪也前往投票。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化中常委原本傳出彰化縣議長謝典林有意代表青壯派出馬角逐，最後轉全力支持姊姊謝衣鳳，希望能為國民黨的注入新血，也給青壯派一個為黨服務的機會。

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