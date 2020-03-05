美眾院通過台北法案！賴清德：謝謝美國堅定的與台灣站在一起





▲賴清德感謝美國通過台北法案。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

美國眾議院5日高票通過「台北法案」，要求美國行政部門協助台灣鞏固邦交，以及參與國際組織，並增強雙方經貿關係。對此，準副總統賴清德透過臉書表示，謝謝美國堅定的與台灣站在一起。

賴清德表示，5日清晨美國眾議院以415:0表決通過由參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）所提出的台北法案（TAIPEI Act）。美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也表示，「《台北法案》的通過，再次重申了美國對自由、開放和民主台灣的堅定支持」。



賴清德只出，台北法案全名為「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act of 2019，簡稱TAIPEI Act），內容包含支持台灣強化與各國的外交及夥伴關係、支持台灣參與國際組織與強化台美雙方經貿關係。



賴清德提到，今年二月訪美期間，就曾拜訪參眾兩院外交委員會民主黨、共和黨兩黨領袖，也與台北法案提案人賈德納主席，及諸多連署法案的友台議員會面，此外，也拜會了美國眾議院議長裴洛西，針對「台北法案」充分交換意見。

賴清德說，「我們都認為台灣是國際社會的重要成員，不管是WHO、ICAO或是各項國際重大組織的參與合作上，台灣都不應該被缺席，台灣應該加入國際組織，為國際社會盡一份心力。」



賴清德強調，目前正值全球備受武漢肺炎病毒威脅之際，美國聯邦眾院院會此刻通過「台北法案」，除了展現民主、自由是台美雙方共享價值外，也是對台灣防疫、外交工作人員辛勤努力的肯定，「我要謝謝外交與防疫人員的辛勞，也要謝謝美國堅定的與台灣站在一起。」