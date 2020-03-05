網紅日、韓返台為什麼被罵翻？小心你也踩到這些雷！

新聞節目中心／綜合報導

日前藝人邰智源，以及部分網紅出席頒獎典禮「走鐘獎」，因為分別從日、韓返台，卻沒有戴口罩還四處合照，引發大批網友撻伐，痛批根本是防疫破口。醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅就在5日的ETtoday《雲端最前線》直指，根據疾管署的旅遊疫情建議，如果目的地是南韓就該居家檢疫，趴趴走的話「你已經違反現行法令。」

▲木曜4超玩一行人出席走鐘獎。（圖／翻攝自邰智源IG）

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按照現行法令，邰智源等人從日本回國，需要自主健康管理14天，非得外出一定要戴口罩。至於從南韓回台的「一隻阿圓」，因為當地已被列為第三級警示只能待在家裡，羅浚晅提醒：「不要樂極生悲。」資深媒體人黃創夏也補充，因為台灣防疫做得好，大眾就可能容易鬆懈，「好像防疫是你們的事，我不能有痛苦。」認為公眾人物這樣的心態是最可惡的。

這次的網紅返國事件，也凸顯了還是有人不清楚防疫規定。羅浚晅則提醒，出國不只目的地，第三地轉機也要納入考量，很多人不清楚只到疫區轉機，只戴口罩就好？還是必須把自己關在家？對此，羅浚晅表示就算旅遊地不在管制區域，但是「轉機很危險」，尤其是中港澳，因為病毒量已經到一定程度，又一定會跟當地人接觸，即使沒待多久也可能也會染上病毒。

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